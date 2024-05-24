Ставшую монахиней актрису Ольгу Гобзеву выживают из квартиры в центре Москвы

Известная в советские времена актриса Ольга Гобзева снялась в более чем 40 фильмах. Такие картины, как "Крылья", "Фокусник", "Однажды двадцать лет спустя", сделали ее по-настоящему популярной. Однако три десятка лет назад Ольга решила оставить в прошлом кинематограф и ушла в монастырь.

Многих решение перспективной актрисы тогда шокировало. Ведь ее ждало большое будущее на экране, были уверены поклонники. Впрочем, сама Гобзева считала, что служение Богу – это ее долг. Облачившись в черные одежды монахини, Ольга не стала полностью отказываться от благ мирской жизни. У нее осталась квартира в самом центре Москвы, которую оценивают в десятки миллионов рублей.

Теперь выяснилось, что актриса может остаться без этой недвижимости. Выжить из квартиры ее пытается некая миллиардерша. Чтобы не лишиться жилья, которое стоит огромных денег, Гобзева обратилась на телевидение. Корреспондентам программы "Прямой эфир" удалось выяснить, что руку к этому делу могли приложить так называемые "черные риелторы".

Напомним, Ольга стала монахиней в 1992 году. Однако еще несколько лет она продолжила появляться на экранах. Например, вела православную передачу для детей. Сама Гобзева рассказывала, что из-за постоянных съемок в начале 90-х столкнулась с выгоранием и нашла утешение в Боге.

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