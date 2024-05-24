В новой песне теряющей голос Пугачевой увидели посыл к Галкину*

На днях живущая за пределами родины Алла Пугачева представила публике новую песню под названием "Ложный стыд", которая вызывала неоднозначную реакцию поклонников. Помимо восторженных отзывов, есть и те, в которых отмечается низкое качество свежего материала. Дескать, Алла Борисовна уже не та.

Новую композицию 75-летней артистки послушала и Катя Гусева, известная диджей и близкая подруга Филиппа Киркорова, после чего поделилась своими мыслями с представителями прессы. Судя по словам Гусевой, трек ее не впечатлил Гусеву. Она также отметила, что Пугачева звучит уже не так, как раньше. Мол, она теряет голос.

По словам Кати, изменения в голосе Аллы Пугачевой стали очевидными и их нельзя игнорировать. Диджей не стала акцентировать внимание на тексте песни, отметив, что основное внимание привлекло качество вокала, которое, по ее мнению, ухудшилось.

Тем не менее, Катя Гусева считает, что Алла Борисовна должна продолжать свою творческую деятельность, несмотря на некоторые трудности. Она подчеркнула, что артистка остается легендарной фигурой в музыкальной индустрии, несмотря ни на что.

Кстати, в музыкальных кругах ходят слухи, что Алла Пугачева начала активно выпускать новые треки не без причины. Каждый новый релиз приносит ей существенный доход, что особенно важно в условиях ее жизни за границей. Например, сообщается, что после премьеры альбома певица смогла заработать около 20 миллионов рублей.

Кстати, композиция "Ложный стыд" спровоцировала поклонников обсудить личную жизнь Примадонны. В песне она обращается с призывом о большей любви и внимании, что многие интерпретировали как скрытое сообщение к ее супругу, юмористу Максиму Галкину (*внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента).



Фанаты предполагают, что Алла Пугачева может чувствовать недостаток поддержки со стороны мужа, особенно учитывая сложности, связанные с их жизнью за пределами России.