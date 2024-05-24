В Сети активно обсуждают беременность Самбурской: "Мужик еще женат"

На прошедшей накануне премии RU.TV Настасья Самбурская появилась в роскошном платье, которое тут же назвали "голым". Тонкая ткань обтянула стройное тело Настасьи, разумеется, подчеркнуло все изгибы. Стоило фотографу подойти с нужного ракурса, как взору всех предстал слегка округлившийся животик. Поклонники тут же заподозрили, что звезда "Универа" в положении. Конечно, можно было бы списать это на лишний вес или съеденный незадолго ужин. Однако всем известно, как тщательно Самбурская следит за своей фигурой и не пропустит на своей талии ни одного лишнего килограмма.





Настасья тщательно скрывает свою личную жизнь, и о ее отношениях с противоположным полом можно только строить догадки. Однако популярный Telegram-канал о жизни звезд заявил, что избранник Самбурской несвободен.

"Наши поздравления! Но мужик пока еще женатый, вроде в процессе развода", – передает источник.

Сама знаменитость пока никак не комментировала ни возможную беременность, ни связь с разводящимся, но все еще женатым мужчиной. Впрочем, в последнее время вокруг Самбурской ходит слишком много слухов, на которые она уже не обращает внимания.

Ранее сообщалось, что Настасья Самбурская публично оконфузилась и признала вину.