Стало ясно, зачем Катя Лель платит деньги своей дочери: Хороший бюджет

Недавно озвученная в России идея предоставления скидок на питание в школьных столовых за высокие учебные достижения вызвала в основном положительную реакцию у общественности, в том числе у певицы Кати Лель. В недавней беседе с журналистами певица заявила, что поддерживает любые формы стимулирования учебного процесса.

По словам артистки, мотивация играет ключевую роль в образовании. Мол, такой подход не только способствует лучшей учебе, но и воспитывает у детей ответственность и стремление к достижениям.

Катя Лель рассказала и о своем опыте воспитания. Певица предлагает дочери финансовое вознаграждение за каждую полученную "отличную" оценку, что значительно повысило интерес ребенка к учебе. "Каждая пятерка по сто-двести рублей – это уже хороший бюджет для ребенка", – считает исполнительница хита "Мой мармеладный".

Также Катя Лель высказалась о том, кто должен управлять финансами в семье. По ее мнению, традиционно эту роль лучше всего выполняют мужчины, поскольку они обладают необходимой решимостью и силой. В то же время, она подчеркнула важность взаимного доверия и возможности для женщин вносить свои коррективы в финансовые решения.