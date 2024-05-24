Зрители ушли с концерта Смольянинова* за границей, не дожидаясь конца

Покинувший больше двух лет назад Россию актер Артур Смольянинов* оконфузился на концерте за границей. Так как его актерское мастерство не пользуется в Европе спросом, шоумен решил стать музыкантом. Он выступал в Риге с шоу под названием "Слова и музыка". Вот только латвийские поклонники не оценили пение Артура и покинули зал, не дожидаясь конца выступления.

Но на этом все не закончилось, заплатившие за билет зрители решили не молчать и высказали свое мнение в социальных сетях. Звезду фильма "На краю стою" назвали "бездарностью".

"Монотонные завывания на одной ноте в комнате на 20 человек. Ну что сказать. Это успех <...> Просто шлак", – написали в Сети свидетели пения Смольянинова*.

Кроме того, пользователи предположили, что Смольянинов* сам заплатил поклонникам, чтобы те пришли на его концерт. Как иначе можно слушать исполнение Артура, непонятно, возмущаются комментаторы.

Ну а пока актер "ищет себя" за границей, в России двух его детей воспитывает актриса Дарья Мельникова. Пара узаконила отношения в 2013 году, и на свет появились двое сыновей. Однако в 2021 году актеры решили развестись. Спустя год Смольянинов* не только покинул Родину, но и наговорил столько, что его признали иностранным агентом.

Ранее стало известно о плачевном состоянии Пугачевой и иностранного агента Галкина* за границей.

* Признаны иностранными агентами на территории России.