Изменились до неузнаваемости: вот как сейчас живут и выглядят звезды сериала "Зайцев +1"

Сериал "Зайцев +1" не с самым звездным составом вышел на телеэкраны в 2011 году. Эта история о странноватом студенте Саше Зайцеве, который после пар в университете подрабатывает в салоне мобильной связи. У юноши есть особенность: периодически он превращается в другого человека. Последняя серия комедии вышла в эфир в 2014 году. Вот как сейчас выглядят актеры, исполнившие главные роли.

Филипп Котов (Саша Зайцев)





В сериале "Зайцев +1" Филипп Котов дебютировал практически сразу после института. Он блестяще исполнил роль парня, которого нужно ударить по голове или испугать громким звуком, чтобы он превратился в полную противоположность себя. После этого Котов появился в кинокартине "Борис Годунов", а теперь с головой ушел в театр. Сейчас актеру 35 лет, и он ведет закрытый образ жизни. Филипп редко выходит в свет и, в отличие от многих звезд, скрыл все свои социальные сети.

Наталья Костенева (Настя Ляпина)





Первую красотку университета, в которую был влюблен Саша, сыграла Наталья Костенева. Эта актриса хоть и не имела большой популярности на момент выхода сериала, лента "Зайцев+1" стал не первой работой звезды. Сейчас большую часть времени она посвятила сцене и в основном выступает в театре, однако и кино не забросила. С момента завершения сериала, который ее прославил, она снялась в более чем 20 проектах, основную часть которых занимают сериалы. Восемь лет назад артистка вышла замуж, однако детьми обзаводиться пара не спешит.

Иван Громов (Коля)





Лучшего друга Саши Зайцева исполнил актер Иван Громов. После успеха сериала "Зайцев +1" он не стал "искать себя", как многие другие артиста, а продолжил сниматься. Сейчас на счету 34-летнего шоумена больше 30 работ в кино. Все хорошо у Ивана и в личной жизни. Он женился и недавно стал отцом дочери.

Александр Солдаткин (Илья Дюков)





Богатого, но не очень сообразительного парня Насти сыграл Александр Солдаткин. С тех пор фильмография актера пополнилась еще порядка 10 фильмами. Сейчас Александр не только деятель искусства, но и один из главных красавцев российского кинематографа. В сериале "Зайцев +1" шоумен снимался, уже будучи женатым на актрисе Марине Храмовой, которая подарила ему двух дочерей.

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