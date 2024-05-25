Стало известно о возвращении Кейт Миддлтон: информацию подтвердил проверенный источник

Несколько месяцев назад Кейт Миддлтон сообщила, что ей диагностировали онкологию. В связи с тяжелым лечением она вынуждена на время прекратить выполнять обязанности королевской особы и взять паузу. Теперь поклонники с нетерпением ждут, когда же смогут снова увидеть любимицу британского народа. Последний раз жена принца Уильяма появлялась в обществе больше пяти месяцев назад. Потом сообщалось, что Кейт вернется после католической Пасхи, но этого не произошло.

Более точную информацию удалось узнать только сейчас. Журналисты, специализирующиеся на новостях о королевской семье, узнали от близких подруг принцессы Уэльской, что жена Уильяма появится на публике не раньше, чем в начале осени. Впрочем, и эта информация может измениться, ведь все зависит от того, как будет чувствовать себя Кейт и разрешат ли ей врачи выполнять обязанности принцессы Уэльской.

Эти новости снова взбудоражили поклонников британской монаршей семьи. Столь долгий срок, по мнению народа, – явный знак того, что дела принцессы совсем плохи. Ведь если бы в лечении Миддлтон был хоть какой-то прогресс, она обязательно бы об этом сообщила, считают некоторые. Кроме того, даже 75-летний король Карл III, который тоже болен онкологией, выполняет свои обязанности и даже изредка появляется в обществе.

Ранее сообщалось, что принц Гарри решил добить больного раком Карла III.