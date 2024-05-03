Адвокат Бенхин рассказал, сможет ли Ефремов выйти на свободу из-за болезни

Состояние актера Михаила Ефремова, который находится в исправительной колонии, значительно ухудшилось. Татьяна Беркович, близкая подруга Ефремова и ресторатор, сообщила, что у артиста серьезные проблемы со здоровьем: у него нет зубов и возникли затруднения с дыхательной системой. Она утверждает, что его состояние настолько критично, что его следует освободить, учитывая, что он уже провел в заключении более трех лет за смертельное ДТП.

Юрист Александр Бенхин в разговоре с журналистами отметил, что вероятность досрочного освобождения (УДО) актера из-за его здоровья крайне мала. По его словам, для того чтобы изменить меру наказания на более мягкую или освободить досрочно, необходимо наличие критического заболевания, такого как рак в последней стадии или тяжелые формы гангрены.

Бенхин также пояснил, что на решение о досрочном освобождении влияют не только медицинские показатели, но и поведение заключенного во время отбывания наказания, отсутствие нарушений, претензий от семьи пострадавшего и исполнение половины срока. Он добавил, что даже при наличии заболеваний Ефремов имеет право на получение медицинской помощи в условиях заключения или в медицинском учреждении под стражей.