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Пятница 3 мая

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Звезда "Ворониных" Ильюхина заявила о предательстве, узнав о продолжении сериала

Звезда

Звезда сериала "Воронины" более чем разочарована решением съемочной группы.

20-летняя Мария Ильюхина, которая получила известность благодаря роли в сериале "Воронины", поделилась неожиданным открытием о развитии проекта. Она выяснила, что создатели сериала запланировали новую главу под названием "Костя-Вера", однако она обнаружила, что ее не пригласили принять участие в продолжении. Более того, Мария узнала о поисках актрисы на ее же роль, когда проект уже был в стадии разработки.

Ильюхина, которая всегда была открыта к возвращению в сериал и поддерживала хорошие отношения с командой, выразила свое разочарование по поводу того, как ее обошли стороной. Она описала это как предательство и подчеркнула, что многие поклонники сериала с нетерпением ожидали ее возвращения на экран.

"Это большое предательство по отношению ко мне", – написала Ильюхина в своем телеграм-канале.

Актриса также отметила, что шоу-бизнес порой несправедлив и успех не всегда зависит от таланта. Несмотря на свое разочарование, Мария призвала своих поклонников поддержать ее, предложив отмечать ее в социальных сетях и обращаться к телеканалу. Мол, возможно, удастся изменить ход событий.

Звезда сериала "Воронины" добавила, что прочитала утечку сценария, где основная сюжетная линия строится вокруг ее персонажа, что делает для нее исключение из проекта еще более обидным и неожиданным.

3 мая 2024, 18:47
Мария Ильюхина. Фото: Telegram / @iliukhinaa
Дмитрий Алексеев
Telegram / @iliukhinaa✓ Надежный источник

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