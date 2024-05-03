Ивлеева откровенно о поездке в Донбасс: Стояла и слушала войну

В день своего 33-летия блогерша и телеведущая Настя Ивлеева, которая оскандалилась из-за проведения "голой вечеринки", решила посетить Донбасс, предпочитая оставить этот момент вне общественного внимания, без публикации фотографий в интернете. В недавнем интервью знаменитость объяснила, что ее визит был направлен на личное переосмысление и погружение в атмосферу региона, что она считала интимным процессом. Она стремилась сформировать собственное мнение, основанное на непосредственных впечатлениях, а не на медийных изображениях или комментариях.

В ходе поездки она посетила несколько городов и пригородов, включая Мариуполь. Наблюдение за процессом возрождения города из руин произвело на нее сильное впечатление. Вид разрушений и одновременное восстановление вызвали у нее чувство удивления и восхищения способностью человека возрождаться после катастроф.





Перед поездкой она ожидала испытать страх, однако на деле эмоции оказались совсем другими. Вместо страха ее переполняли другие чувства, такие как замирание сердца от волнения и напряжения. Пребывание в зоне конфликта, особенно на линии соприкосновения, где звуки войны не умолкали, помогло ей глубже осознать реалии жизни местных жителей. Это привело к повышению ценности свободы, выбора и жизни в целом.

"Если ты, например, находишься в Донецке, не нужно далеко отъезжать, к линии соприкосновения, чтобы услышать звуки снарядов, оружия и так далее. А я была и на линии соприкосновения. Я стояла там около 15 минут и просто слушала войну. И ты понимаешь, что в нескольких километрах гуляют дети, люди ходят по своим делам, в магазин, на свидания, сидят на лавочке", – сказала телезвезда.

Поездка оставила неизгладимое впечатление и позволила Настей Ивлеевой лучше понять жизнь людей, проживающих в условиях конфликта, и увидеть их ежедневные испытания и триумфы. Такой опыт стал для нее значимым этапом переосмысления и личного роста.