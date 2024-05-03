Ивлеева впервые прокомментировала скандал после «голой» вечеринки

Настя Ивлеева впервые высказалась относительно скандала вокруг "голой" вечеринки. Мероприятие, которое обернулось "отменой" и "травлей" для присутствующих на мероприятии знаменитостей, прошло в декабре прошлого года. После этого звезда "Орла и решки" буквально пропала со всех радаров: перестала появляться в обществе, вести соцсети и удалила все предыдущие посты.

Впрочем, сейчас Ивлеева, судя по всему, решила снова вернуться к светской жизни. Она дала первое после скандального мероприятия интервью и прокомментировала все, что с ней происходило.

"Это было мероприятие, которое произошло не в то время, не в том месте. Дальше решила уйти в режим тишины, чтобы как минимум поправить свое ментальное состояние", – объяснила блогерша.

Настя также отметила, что после события в клубе Мутабор она столкнулась не только с хейтом, но и с ложью. Например, многие писали, что в ее офисе проходят обыски, а саму звезду обвиняли в том, что она покинула Россию.

Высказалась Ивлеева и о том, в каких отношениях она сейчас с другими участниками "голой" вечеринки. Она заявила, что не держит ни на кого зла и пожелала всем мира. Кроме того, в эфире Настя спела слова из хита Аллы Пугачевой: "Крикну, а в ответ – тишина, снова я останусь одна". Знаменитость рассказала, что эту композицию она напевала все четыре месяца.

Ранее сообщалось, что оскандалившаяся Ивлеева собирается сменить амплуа.