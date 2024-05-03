Гордон разоблачила "спивающуюся" Волочкову: Зачем врать? Это же стыдоба!

Анастасия Волочкова, известная балерина, снова отправилась на отдых на Мальдивы, что уже стало для нее традицией. Во время пребывания на островах она часто вступает в конфликты с подписчиками в социальных сетях, которые критикуют ее фотографии и комментарии. В этот раз артистка резко отреагировала на замечания касательно своей фигуры, заявив, что находится на дорогостоящем курорте и не обращает внимания на негативные комментарии.

"Идите на хер! <...> Не можете билет взять сюда?! И не сможете! Миллион рублей один билет! <...> Пока, неудачники!", – написала танцовщица в популярной соцсети.

Позже Екатерина Гордон, юрист и певица, выразила свое мнение о поведении Волочковой. Адвокат, которая летела с балериной одним рейсом, указала на несоответствие реальности и образа жизни, который та пытается демонстрировать публике. Она рассказала, что Анастасия летала эконом-классом и отдыхает на скромной вилле, в то время как пытается создать видимость роскошного образа жизни. Гордон также раскритиковала танцовщицу за попытки вызвать зависть и недовольство среди подписчиков, а также за неискренность в своих публикациях.

"На глазах у всей страны спивается Волочкова. <...> Зачем врать? Это же стыдоба!" – возмутилась подруга Леры Кудрявцевой. Телеведущая, кстати, поддержала Екатерину и добавила, что Анастасию "надо спасать".

Екатерина Гордон призвала Анастасию Волочкову пересмотреть свое поведение и отношение к окружающим, предложив избавиться от алкоголя, прекратить оскорблять людей и изменить круг общения. Она подчеркнула важность честности и уважения к своим поклонникам и окружающим.