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Пятница 3 мая

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Гордон разоблачила "спивающуюся" Волочкову: Зачем врать? Это же стыдоба!

Гордон разоблачила

Юрист осудила дерзкую выходку Анастасии Волочковой.

Анастасия Волочкова, известная балерина, снова отправилась на отдых на Мальдивы, что уже стало для нее традицией. Во время пребывания на островах она часто вступает в конфликты с подписчиками в социальных сетях, которые критикуют ее фотографии и комментарии. В этот раз артистка резко отреагировала на замечания касательно своей фигуры, заявив, что находится на дорогостоящем курорте и не обращает внимания на негативные комментарии.

"Идите на хер! <...> Не можете билет взять сюда?! И не сможете! Миллион рублей один билет! <...> Пока, неудачники!", – написала танцовщица в популярной соцсети.

 Анастасия Волочкова. Скриншот из запрещенной соцсети.

Позже Екатерина Гордон, юрист и певица, выразила свое мнение о поведении Волочковой. Адвокат, которая летела с балериной одним рейсом, указала на несоответствие реальности и образа жизни, который та пытается демонстрировать публике. Она рассказала, что Анастасия летала эконом-классом и отдыхает на скромной вилле, в то время как пытается создать видимость роскошного образа жизни. Гордон также раскритиковала танцовщицу за попытки вызвать зависть и недовольство среди подписчиков, а также за неискренность в своих публикациях.

"На глазах у всей страны спивается Волочкова. <...> Зачем врать? Это же стыдоба!" – возмутилась подруга Леры Кудрявцевой. Телеведущая, кстати, поддержала Екатерину и добавила, что Анастасию "надо спасать". 

Екатерина Гордон призвала Анастасию Волочкову пересмотреть свое поведение и отношение к окружающим, предложив избавиться от алкоголя, прекратить оскорблять людей и изменить круг общения. Она подчеркнула важность честности и уважения к своим поклонникам и окружающим.

3 мая 2024, 17:28
Анастасия Волочкова. Фото: YouTube / @gurianova_1
Дмитрий Алексеев
Telegram / @Gordonekaterina• Требует проверки

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