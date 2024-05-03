Страдающего от последствий инсульта Носкова срочно доставили в больницу

Народный артист России Николай Носков был доставлен в медицинское учреждение в Москве, сообщает Пятый канал. По данным издания, 68-летний артист сам обратился за медицинской помощью после того, как у него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких. В настоящее время он находится на лечении в пульмонологическом отделении, и его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, Николай Носков перенес инсульт в 2017 году. Несмотря на последствия удара, он не прекратил свою концертную деятельность. Артист продолжает радовать поклонников выступлениями. К слову, инсульт не затронул область мозга, отвечающую за творческие способности, благодаря чему музыкант продолжает исполнять и песни и помнить их тексты. Также он работает над новыми композициями. Тем не менее, у него возникли сложности с освоением нового материала и речью.

Ранее супруга Николая Носкова рассказывала, что у него отмирают клетки мозга. Мол, чтение чего-либо дается артисту с трудом. Кроме того, из-за повреждения речевого центра музыкант не дает интервью. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".