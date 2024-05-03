Ольгу Бузову лишили главных номинаций Премии "МУЗ-ТВ": "Там ей и место"

На предстоящей Премии "МУЗ-ТВ", которая состоится в июне исполнительница хита "Мало половин" может получить только одну "тарелку" – "Лучшая в Сети". В то же время Анна Асти имеет все шансы стать обладательницей семи наград из двенадцати. В этом году исполнительница хита "По барам" – главная фаворитка мероприятия.

Такой расклад дел пришелся не по душе поклонникам Ольги Бузовой. Они возмущены тем, как организаторы поступили с певицей. По мнению фанатов, Оля заслужила возможность побороться за звание "Лучшая исполнительница" или "Лучшее концертное шоу".

На эту тему высказался и критик Евгений Бабичев. Он уверен, что Бузову заслуженно оставили без главных номинаций.По словам эксперта, Премия "МУЗ-ТВ" – слишком серьезное для Ольги мероприятие.

"Там ей и место! Ну какая "Лучшая исполнительница", когда в этой номинации представлены Zivert, Лолита, Полина Гагарина, Люся Чеботина, Мари Краймбрери и Анна Асти?" – высказался специалист.

Бабичев также отметил, что назвать Бузову исполнительницей не может. По его словам, она - проект,следить за которым интересно, но не более.

К слову, в номинацию "Лучшая исполнительница" попала Инстасамка, которую, как и бывшую жену Дмитрия Тарасова, критикуют за вокальные данные.

Ранее сообщалось, что Бузова сделала громкое заявление после секретной операции. Ольга неожиданно пропала из Сети и появилась только на следующий день. Выяснилось, что артистка оказалась на хирургическом столе. Она решила держать в тайне подробности своего здоровья, однако высказалась относительно окружающих ее людей.