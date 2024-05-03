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Пятница 3 мая

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Прохор Шаляпин предъявил новую женщину и шокировал поклонников: "Мое сердце занято"

Прохор Шаляпин предъявил новую женщину и шокировал поклонников:

Певец откровенно рассказал о своем романе.

Российский певец Прохор Шаляпин не привык скрывать подробности личной жизни. Так, в прошлом году 40-летний артист рассказывал, что уже готов к семье и детям, однако достойную даму сердца встретить не получается. Очевидно, в жизни шоумена произошли перемены, потому что в разговоре с Ольгой Бузовой Шаляпин заявил, что строит новые отношения. 

 "Я не влюблен, но мое сердце сейчас занято. Я в отношениях. Но зачем мне сейчас свадьба?" – поделился певец. 

О своей избраннице Прохор ничего рассказывать не стал. А ведь еще недавно певец хвастался, что сделал женщине предложение. Он выложил в своем блоге фото женской руки с кольцом на безымянном пальце и подписал: "Сказала – да!". Впрочем, пост шоумен практически сразу удалил. 

Никто не ожидал, что Прохор решит скрыть детали этих отношений. Ведь каждый раз, заводя новый роман, все вокруг знали, что происходит между возлюбленными. Так, последние отношения Шаляпина с Ольгой Сан и вовсе публично обсуждались. Известно, что сначала девушка открыто признавалась ему в любви, а после начала упрекать, что тот не дарит ей подарки, не представляет семье и не помогает с карьерой. 

Ну а пока Прохор отказывается жениться, Ольга Бузова открыто заявляет, что готова к семье и хочет родить детей. Известно, что последний опыт был для певицы травмирующим, несмотря на это, она все еще верит в искренние чувства. Ранее Филипп Киркоров рассказал, кто хочет жениться на Бузовой. 

3 мая 2024, 08:41
Елизавета Федорова
ТНТ✓ Надежный источник

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