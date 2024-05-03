Регина Тодоренко разделась перед камерой: жаркое фото слили в Сеть

В 2022 году Регина Тодоренко во второй раз стала мамой. Беременность телеведущей не прошла бесследно, и звезда осознавала, что придется приводить себя в форму. Ситуацию осложняли проблемы со здоровьем у Регины, из-за которых ей запретили заниматься некоторыми видами спорта. Так, теледива отказалась от танцев, а занятия в спортзале ей не нравятся, честно призналась Тодоренко.

Впрочем, звезда "Орла и решки" все же смогла добиться желаемой формы. На протяжении нескольких месяцев знаменитость следила за питанием, занималась пилатесом и наконец увидела в отражении заветную фигуру. Регина похвасталась в блоге постройневшим телом. Для этого она даже разделась перед камерой.

"5 месяцев работы! И наконец-то почти идеальная форма. Та, о которой мечтала! Но еще работать и работать", – заявила жена Влада Топалова, радостно пританцовывая.





Ведущая уверена, что если есть желание и целеустремленность, то добиться результата могут все. Так, она отмечает, что постоянно занята двумя детьми, кроме того, продолжает участвовать в съемках и других проектах. Несмотря на загруженный график и ограничения, у нее получилось похудеть.

Напомним, Тодоренко и Топалов обменялись кольцами пять лет назад. Несмотря на идиллию в семье, которая царит сейчас, их брак несколько раз переживал кризисы, признается Регина. Одно время даже ходили слухи о разводе музыканта и телеведущей. Спасти отношения помогло своевременное обращение к психологу, рассказала Тодоренко.

Ранее сообщалось, что Киркоров жестко врезал Тодоренко в эфире передачи.