Собчак закатила истерику из-за разоблачительного видео о Пугачевой: "Это фейк"

Ксения Собчак сняла целую передачу, которую посвятила теме ЭКО и заморозке яйцеклеток. В студию к журналистке пришли эксперты, и вместе с ними звезда обсудила жизнеспособность биоматериала, взятого у 60-летней женщины, и возможность зачать от такой яйцеклетки детей. Приглашенные специалисты, специализирующиеся на теме репродуктологии, заявили, что вероятность почти нулевая.

Видео моментально вызвало споры и обсуждения общественности, а многие посчитали, что Собчак рассуждает об Алле Пугачевой. Ведь это она стала родительницей в возрасте 64 лет, и от сурмамы на свет появились близнецы.

Нашлись и те, кто увидел в передаче Собчак отсылку к родителям своего бывшего супруга Максима Виторгана. Они дважды стали мамой и папой в немолодом возрасте. Дочь Этель родилась, когда Ирине Молодик было 56 лет, спустя год на свет появилась вторая наследница – Клара.

Домыслы и рассуждения вокруг передачи Собчак не понравились, и она закатила истерику. Журналистка заявила, что все слухи о том, что видео про Пугачеву – фейк, а она снимала выпуск о здоровье, который призван помочь женщинам и развеять мифы.

"Это откровенный фейк, который может проверить просто каждый. О Пугачевой в видео ни слова", – заявила Ксения в своем блоге.

Ранее сообщалось, что отфотошопленную с ног до головы Собчак высмеяли в Сети.