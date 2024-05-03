У травмированного Шуфутинского проблемы со здоровьем: возраст дает о себе знать

Михаил Шуфутинский, известный исполнитель шансона, недавно отметил 76-летие. В честь этого события он решил выступить перед своими поклонниками, следуя своей давней традиции. Подготовка к концерту была тщательной: артист лично настраивал звуковое и световое оборудование и проводил многочасовые репетиции. В результате интенсивных подготовок его голос слегка охрип.

Несмотря на усталость и напряжение голосовых связок, выступление прошло на высоком уровне. Михаил Захарович был волнован, боясь забыть тексты песен, но успешно справлялся с моментами забывчивости, благодаря своему опыту и профессионализму. В недавней беседе с журналистами он признался, что иногда во время выступления может отвлекаться на другие мысли, но он быстро возвращается к исполнению.

Возраст и физические нагрузки начинают давать о себе знать: год назад Шуфутинский получил травму позвоночника во время игры в хоккей, и восстановление еще не завершено. Тем не менее, маэстро, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, не планирует завершать свою карьеру и уходить на пенсию. Музыка является неотъемлемой частью его жизни, и он находит истинное удовольствие в возможности делиться своим творчеством с аудиторией.

Шуфутинский также отметил, что, хотя график концертов и не приносит усталости, постоянные перемещения из города в город – перелеты и поездки на поезде – могут быть изнурительными. Но это малая цена за радость быть на сцене и чувствовать энергию зрителей.