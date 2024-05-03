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Настя Ивлеева объяснила, зачем хвастается роскошной жизнью

Настя Ивлеева, которую пользователи сети обвинили в хвастовстве роскошным образом жизни, объяснила, зачем она демонстрирует шикарные атрибуты

Недавно популярный блогер и ведущая программы «Орел и решка» подверглась критике в сети. Пользователи обвинили ее в том, что она утратила имидж «простой девчонки», за что в свое время и получила признание поклонников. Теперь же звезда демонстрирует все больше пафоса и хвастается шикарной жизнью.

Поводом послужили публикации Анастасии в сторис в Инстаграм, где она показала, как проводит время со своим супругом Элджеем. Девушка продемонстрировала роскошный автопарк. В видео то и дело присутствовали аксессуары класса люкс. При этом знаменитость оставила следующий комментарий: «У меня классный муж, я одеваюсь, как хочу, ем, что хочу, живу, как хочу».

Подобные действия нашли одобрение далеко не у всех подписчиков. Они обвинили Ивлееву в намеренном хвастовстве и отметили, что так кичиться роскошью ей не к лицу.

После этого блогер посчитала нужным дать объяснение своим действиям. Она отметила, что на данный момент ей 29 лет, поэтому логично, что с возрастом ее интересы изменились. Как и любой девушке, ей хочется похвастаться перед подругами нарядами, а сделать это для нее проще всего в сети. При этом, заявила Настя, главным является дальнейшее желание развиваться, но сохранять чистоту души.  

Ранее в интервью знаменитость делилась тем, что ее путь к успеху и славе был весьма непростым. Ей пришлось какое-то время работать в сфере обслуживания. Приехав в Москву, она устраивалась по вакансии «хостес». В то время она и подумать не могла, что сможет зарабатывать творчеством. В настоящий же момент достигать чего-то большего для нее является естественным.

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25 июня 2020, 10:48

Настя Ивлеева

блогер, телеведущая
Настя Ивлеева
  • Имя: Настя Ивлеева
  • Отчество:
  • День рождения: 8 марта 1991
  • Возраст: 33 года
  • Место рождения: Ленинград
  • Рост: 174
  • Вес: 65
  • Знак Зодиака: Рыбы
  • Восточный гороскоп: Коза
Ведущая программы "Орел и Решка", ставшая популярной благодаря своему Instagram. Девушка Элджея

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