Татьяна Васильева призналась, что испытывает отвращение к себе

Известная актриса Татьяна Васильева, удостоенная звания Народной артистки России, поделилась своими мыслями о собственной внешности в программе "Человек-невидимка". Она призналась, что не довольна своим лицом, указав на некоторые его особенности, которые, по ее мнению, визуально добавляют ей возраст.

Татьяна Георгиевна отметила, что у нее относительно маленький подбородок, который плавно переходит в шею, что создает впечатление провисания кожи и образования морщин, что она считает неприятным. "Это отвратительно", – сказала 77-летняя артистка в беседе с Эвелиной Бледанс, добавив, что не считает себя красивой женщиной.

Ранее Васильева рассказывала о своих усилиях по улучшению внешности через пластические операции и косметологические процедуры. Она активно использует современные методы антивозрастной терапии, включая филлеры, лифтинг нитями и ботокс. По словам артистки, иногда ее удивляют и расстраивают комментарии о ее возрасте, но она старается не обращать на это внимание и призывает своих детей делать то же самое.

Ранее Татьяна Васильева призналась, что стала по-другому относиться с тем коллегам, которые решили покинуть Россию в столь трудное время. Слова народной артистки приводил женский журнал "Клео.ру".

