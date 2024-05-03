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Пятница 3 мая

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Весь в черном и с грустной улыбкой: Гурцкая показала, как выглядел муж перед смертью

Весь в черном и с грустной улыбкой: Гурцкая показала, как выглядел муж перед смертью

Певица поделилась снимком супруга.

Почти год назад в семье Дианы Гурцкая произошла трагедия. В мае прошлого года супруг певицы Петр Кучеренко неожиданно скончался прямо в салоне самолета. Замминистра науки возвращался из рабочей поездки за границу, и ему неожиданно стало плохо. Петр умер через несколько недель после своего дня рождения. 

В день, когда мужчина отметил бы 47-летие, Диана поделилась его снимком с последнего застолья. Фото было сделано за 17 дней до его кончины. На снимке Петр сидит перед тортом со свечами, весь в черном и с еле заметной грустной улыбкой. 

"Сегодня твой день. Никогда не могла представить, что буду встречать его без тебя. Год назад, когда мы делали это фото, казалось, что счастливей нас нет никого", – высказалась исполнительница под постом. 

Петр Кучеренко. Фото: соцсети/@diana.gurtskaya.official

Диана отметила, что кончина супруга – решение небес и судьбы. Она, как и прежде, любит его и очень скучает, написала артистка в блоге.  

После скоропостижной смерти супруга Гурцкая взяла паузу в карьере и не появлялась на сцене. Снова выступать артистка начала только осенью прошлого года, однако полноценно к концертам не вернулась и поет лишь изредка. Диана до сих пор держит траур, а поклонники надеются снова услышать ее песни, когда пройдет первая годовщина смерти Кучеренко. 

Ранее потерявшая мужа Гурцкая рассказала о поддержке близкого человека. 

3 мая 2024, 11:16
Диана Гурцкая. Фото: скриншот YouTube /@otkroitedavid
Елизавета Федорова
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