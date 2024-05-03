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Волочкова оправдалась за пост, в котором обматерила поклонников: "Проспалась"

Волочкова оправдалась за пост, в котором обматерила поклонников:

Звезда заявила, что она не удаляла публикацию, в которой назвала фанатов "козлинами" и "толстожопами".

Отдых на Мальдивах для королевы треша Анастасии Волочковой стал доброй традицией. Как правило, балерина не скупится выкладывать в своих соцсетях снимки и видео того, как замечательно она проводит время на белоснежных пляжах среди пальм. Однако иногда такие посты приводят к весьма неожиданным последствиям. Помимо поклонников, на танцовщицу подписано множество хейтеров, которые всякий раз пытаются уколоть побольнее звезду. 

В этот раз Волочкова не выдержала и высказала злопыхателям все, что думает о них. Балерина назвала подписчиков "козлинами" и "толстожопами", а также призвала завидовать ей молча, ведь она может позволить себе дорогой отпуск, а хейтеры – нет. 

Впрочем, вскоре гневные речи Анастасии пропали с ее странички. Сегодня танцовщица вышла на связь и оправдалась за свою выходку. Она заявила, что пост удалили ее сотрудники, а не она. 

"Я не забираю свои слова обратно. Но они были адресованы исключительно таковым. Тем, кто бесцеремонно берет на себя наглость писать гадости и оскорбления красивому, успешному, известному и состоявшемуся человеку", – заявила знаменитость. 

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети/@volochkova_art

Она отметила, что "писаки" не знают ее лично и не имеют права судить жизнь незнакомого человека. Она не забыла упомянуть, что блистательно выступает на сцене и каждое ее шоу проходит с "переаншлагами".  

Фото: соцсети/@volochkova_art

К слову, откровения Волочковой поклонники тоже не оценили. Многие отметили, что после тех слов, которые она позволила себе высказать, доверие к ней потеряно. А некоторые в очередной раз списали выходку балерины на алкогольную зависимость, от которой, по слухам, Анастасия страдает. 

"Проспалась?", " Так и получилось, протрезвела и удалила", – написали подписчики. 

Ранее сообщалось, что еле ворочающая языком Волочкова опозорилась на Мальдивах. 

3 мая 2024, 14:47
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети/@volochkova_art
Елизавета Федорова
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