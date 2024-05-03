Волочкова решила поставить на место Кудрявцеву, которая хочет ее спасти: Себе помогите!

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Японская диета на 14 дней: минус 10 кг за 2 недели!Японская диета на 14 дней: минус 10 кг за 2 недели! Муцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно"Муцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" Замуж за иностранца? Волочкова похвасталась свадебным платьем, которое берет на МальдивыЗамуж за иностранца? Волочкова похвасталась свадебным платьем, которое берет на Мальдивы Певец Эмин Агаларов возвращается к концертам после теракта в "Крокусе"Певец Эмин Агаларов возвращается к концертам после теракта в "Крокусе"

Лента новостей

Пятница 3 мая

22:00Волочкова решила поставить на место Кудрявцеву, которая хочет ее спасти: Себе помогите! 21:17Татьяна Васильева призналась, что испытывает отвращение к себе 20:24Страдающего от последствий инсульта Носкова срочно доставили в больницу 19:40Адвокат Бенхин рассказал, сможет ли Ефремов выйти на свободу из-за болезни 18:47Звезда "Ворониных" Ильюхина заявила о предательстве, узнав о продолжении сериала 17:28Гордон разоблачила "спивающуюся" Волочкову: Зачем врать? Это же стыдоба! 16:49У травмированного Шуфутинского проблемы со здоровьем: возраст дает о себе знать 16:12Ивлеева откровенно о поездке в Донбасс: Стояла и слушала войну 15:15Прощай, хлам! 10 простых советов, как избавиться от хлама и лишних вещей 14:48В Москве найден мертвым актер и режиссер Вадим Григорьев 14:47Волочкова оправдалась за пост, в котором обматерила поклонников: "Проспалась" 13:36Знаменитую песню SHAMAN перепели на латышском языке 12:59Роковая ошибка: Бузовой предрекли скорый закат карьеры из-за ее поступка 11:16Весь в черном и с грустной улыбкой: Гурцкая показала, как выглядел муж перед смертью 10:37Ивлеева впервые прокомментировала скандал после «голой» вечеринки 10:10Собчак закатила истерику из-за разоблачительного видео о Пугачевой: "Это фейк" 09:26Ольгу Бузову лишили главных номинаций Премии "МУЗ-ТВ": "Там ей и место" 09:21Гороскоп для женщины Телец на июль 2024 года 08:41Прохор Шаляпин предъявил новую женщину и шокировал поклонников: "Мое сердце занято" 04:50Регина Тодоренко разделась перед камерой: жаркое фото слили в Сеть 02:31Финики: польза и вред для здоровья 01:21Рецепт идеального кулича, который получается у всех: добавьте один секретный ингредиент 22:02"Собирается запеть": оскандалившаяся Ивлеева готовится сменить амплуа 21:03"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 20:32"Была на Донбассе": "отмененная" Настя Ивлеева сделала ряд заявлений 19:38Баста столкнулся с тяжелейшим испытанием 18:47Концерт Нетребко в Швейцарии внезапно отменили из-за Украины: подробности 17:29"Отыграла роль жертвы": психолог нашла объяснение одиночеству Волочковой 16:43Киркоров назвал, кто хочет жениться на Бузовой: Достойная партия 15:54Внешность Чеховой резко изменилась из-за заболевания: Очень несимпатично 14:59"Соревнуется с Прилучным": Муцениеце раскритиковали за наигранное видео с детьми 14:16Экс-солист "На-На" заявил, что Алибасов зарабатывал на двойниках группы 13:43Еле ворочающая языком Волочкова опозорилась на Мальдивах: "Опять в хламину" 11:51Появилась на пороге с чемоданами: новая муза Киркорова собралась переезжать к певцу 11:13Диана Шурыгина заявила, что вызвала полицию для собственной безопасности 10:26Стас Михайлов проговорился о новой пассии: "Астральная жена" 09:43Королева пошла в разнос на публике и устроила дикие пляски: "Пьяная Наташа всех вокруг целует" 09:07Гороскоп для женщины Овен на июль 2024 года 08:53Больше не скрыть: кем на самом деле близнецы Гарри и Лиза приходятся Пугачевой 04:16Не общалась 20 лет: Водонаева выдала правду про отношения с Боней 00:56Худеем к лету: 8 эффективных правил, которые помогут обрести стройную фигуру 00:56"Выпорол меня": 52-летняя Кудрявцева сообщила об избиении 18:56Стало известно о задержании 24-летней Дианы Шурыгиной 12:10Прорывы и перемены: астрологический прогноз на май 2024 от Василисы Володиной 09:36Самый вкусный маринад для свиного шашлыка: оригинальные рецепты на основе разных продуктов 06:29Празднуем 1 мая: традиции и активности для Дня труда в 2024 году 00:18Боярский публично отчитал внучку: Это кошмар, я против! 20:47Как занять ребенка на каникулах: идеи для развлечения и обучения 18:38"Повода для веселья нет": Киркоров отказался от пышного торжества в день рождения 12:06Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев при смерти: Еле говорит
1370
800
true

Волочкова решила поставить на место Кудрявцеву, которая хочет ее спасти: Себе помогите!

Волочкова решила поставить на место Кудрявцеву, которая хочет ее спасти: Себе помогите!

Анастасия Волочкова снова взяла слово после критики в ее адрес.

Адвокат Екатерина Гордон и телеведущая Лера Кудрявцева осудили отдыхающую на Мальдивах Анастасию Волочковой за резкие слова в адрес поклонников, которые ее раскритиковали. Балерина обругала матом тех, кто делает ей замечания в Сети. Кудрявцева полагает, что танцовщице, у которой якобы явно есть проблемы с алкоголем требуется помощь. Гордон же указала на то, что Волочкова, которая неоднократно кичится роскошной жизнью, отправилась в путешествие эконом-классом, несмотря на заявления о высокой стоимости билетов.

Анастасия Волочкова. Скриншот из запрещенной соцсети

В ответ на критику Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro выразила непонимание причин такого отношения со стороны Леры Кудрявцевой и Екатерины Гордон. Балерина подчеркнула, что после напряженного рабочего графика она полностью заслужила право отдыхать так, как считает нужным. Танцовщица также заметила, что все достижения в ее жизни являются результатом ее собственных усилий.

Вместе с тем Волочкова уточнила, что не скрывала факт полета в экономклассе. Мол, неразумно тратить денежные средства на более дорогие варианты перелета. Балерина выразила удивление по поводу публичных высказываний в свой адрес, особенно учитывая, что Лера Кудрявцева якобы была для нее другом и могла бы обратиться лично.

Кроме того, Анастасия Волочкова призвала своих критиков заниматься собственной жизнью и быть более доброжелательными, подчеркнув, что чужие мнения не оказывают на нее значительного влияния и что в ее жизни есть люди, чьё мнение она действительно ценит. "Помогите себе сами и спасайте себя, живите своей жизнью, а не моей, и будьте добрее. Одна мужа опозорила и бросила, вторую – муж. Ни одной, ни второй гордиться особо нечем, а удобно "докопаться" до Волочковой", – решила балерина поставить на место телезвезду и юриста.

3 мая 2024, 22:00
Лера Кудрявцева. Фото: YouTube / @Nachalo_Journal
Дмитрий Алексеев
teleprogramma.pro✓ Надежный источник

Татьяна Васильева призналась, что испытывает отвращение к себе

Татьяна Васильева призналась, что испытывает отвращение к себе
Татьяна Васильева критично отозвалась о своей внешности.

Страдающего от последствий инсульта Носкова срочно доставили в больницу

Страдающего от последствий инсульта Носкова срочно доставили в больницу
Николаю Носкову требуется помощь медиков, сообщают СМИ.

Адвокат Бенхин рассказал, сможет ли Ефремов выйти на свободу из-за болезни

Адвокат Бенхин рассказал, сможет ли Ефремов выйти на свободу из-за болезни
Может ли Михаил Ефремов завершить пребывание в колонии из-за болезни?

Звезда "Ворониных" Ильюхина заявила о предательстве, узнав о продолжении сериала

Звезда "Ворониных" Ильюхина заявила о предательстве, узнав о продолжении сериала
Звезда сериала "Воронины" более чем разочарована решением съемочной группы.

Гордон разоблачила "спивающуюся" Волочкову: Зачем врать? Это же стыдоба!

Гордон разоблачила "спивающуюся" Волочкову: Зачем врать? Это же стыдоба!
Юрист осудила дерзкую выходку Анастасии Волочковой.

У травмированного Шуфутинского проблемы со здоровьем: возраст дает о себе знать

У травмированного Шуфутинского проблемы со здоровьем: возраст дает о себе знать
Михаил Шуфутинский рассказал, что ему бывает тяжело.

Выбор читателей

06/04Сбт"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 06/04СбтВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 05/04ПтнСафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 06/04СбтПути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 05/04ПтнПропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 06/04СбтРазведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?