Волочкова решила поставить на место Кудрявцеву, которая хочет ее спасти: Себе помогите!

Адвокат Екатерина Гордон и телеведущая Лера Кудрявцева осудили отдыхающую на Мальдивах Анастасию Волочковой за резкие слова в адрес поклонников, которые ее раскритиковали. Балерина обругала матом тех, кто делает ей замечания в Сети. Кудрявцева полагает, что танцовщице, у которой якобы явно есть проблемы с алкоголем требуется помощь. Гордон же указала на то, что Волочкова, которая неоднократно кичится роскошной жизнью, отправилась в путешествие эконом-классом, несмотря на заявления о высокой стоимости билетов.





В ответ на критику Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro выразила непонимание причин такого отношения со стороны Леры Кудрявцевой и Екатерины Гордон. Балерина подчеркнула, что после напряженного рабочего графика она полностью заслужила право отдыхать так, как считает нужным. Танцовщица также заметила, что все достижения в ее жизни являются результатом ее собственных усилий.

Вместе с тем Волочкова уточнила, что не скрывала факт полета в экономклассе. Мол, неразумно тратить денежные средства на более дорогие варианты перелета. Балерина выразила удивление по поводу публичных высказываний в свой адрес, особенно учитывая, что Лера Кудрявцева якобы была для нее другом и могла бы обратиться лично.

Кроме того, Анастасия Волочкова призвала своих критиков заниматься собственной жизнью и быть более доброжелательными, подчеркнув, что чужие мнения не оказывают на нее значительного влияния и что в ее жизни есть люди, чьё мнение она действительно ценит. "Помогите себе сами и спасайте себя, живите своей жизнью, а не моей, и будьте добрее. Одна мужа опозорила и бросила, вторую – муж. Ни одной, ни второй гордиться особо нечем, а удобно "докопаться" до Волочковой", – решила балерина поставить на место телезвезду и юриста.