Роковая ошибка: Бузовой предрекли скорый закат карьеры из-за ее поступка

Одна из самых популярных певиц России Ольга Бузова недавно перенесла операцию. Поклонники переживают за исполнительницу, ведь работает она не покладая рук: успевает и петь, и сниматься, и на светских мероприятиях появляться, а недавно даже озвучивала фильм. Такой режим, конечно, мог сказаться и на здоровье звезды, сокрушаются фанаты. А накануне в Сети и вовсе заявили о скором завершении карьеры Бузовой.

Все из-за роковой ошибки, которую совершила исполнительница хита "Мало половин", по мнению известного актера Стаса Садальского. В соцсетях завирусился ролик с выступления певицы, на котором она решилась перепеть песню Фредди Меркьюри. Артистка исполнила со сцены строки из легендарного хита группы Queen, за что и была осуждена правдорубом Садальским.

"Бузова запела "The Show Must Go On" – кажется, не случайно, помнится, эта была финальная песня одного замечательного певца. Похоже, время популярности Ольги Бузовой закончилось. Будь здорова и прощай, Ольга", – заявил артист в своих соцсетях.

Сама Бузова пока никак не комментировала слова звезды сериала "Убойная сила". Впрочем, Садальский хейтит Ольгу не в первый раз. После Московского международного кинофестиваля актер раскритиковал наряд певицы и заявил, что он похож на "трупный мешок".

Ранее стало известно, что Бузову лишили главных номинаций Премии "МУЗ-ТВ".