Знаменитую песню SHAMAN перепели на латышском языке

Российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в короткие сроки смог завоевать любовь народа. Сейчас исполнитель патриотических песен – один из самых востребованных российских артистов, которого приглашают на главные мероприятия страны. Концерты Дронова всегда проходят с аншлагом, а самые преданные поклонники звезды ездят за кумиром по городам.

Оказалось, что популярность SHAMAN распространилась не только по России, но и за ее пределами. На днях в сети появился ролик, на котором латвийская певица Ивета Бохана спела песню Дронова "Встанем". Артистка исполнила хит, полюбившийся многим, на латышском языке.

"Супер, спасибо за смелость и за голос", " "Какая-то магия у этой песни, на русском и по-латышски, мурашки и ком в горле, молодец, спасибо", " Супер! И неважно, на каком языке! Мы просто люди!" – написали подписчики под видео в блоге певицы.

Накануне мнением о песне "Встанем" поделился рэпер Серега. Он назвал композицию Дронова великой и выдающейся, однако не удержался и от замечания. Он считает, что некоторые слова в хите необходимо заменить. Так, по мнению звезды нулевых, песня будет больше соответствовать поэтическому содержанию, которое в нее заложено.

Ранее сообщалось, что вакханалия на концерте SHAMAN обернулась скандалом. Певец раздевался на сцене, а после заплакал.