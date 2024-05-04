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Суббота 4 мая

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Любовь или холодный расчет: вскрылась правда об избраннице сына Полины Гагариной

Любовь или холодный расчет: вскрылась правда об избраннице сына Полины Гагариной

Эксперт рассказал, что ждет в отношениях 16-летнего Андрея.

Первенец Полины Гагариной свои отношения не скрывает. А недавно и вовсе начал появляться на публике с избранницей Викторией Соломахиной. Вероятно, сама исполнительница хита "Спектакль окончен" не против этого романа, а вот поклонники относятся с недоверием к 20-летней девушке. Многие уверены, что за чувствами победительницы шоу "Голос" кроется не что иное, как холодный расчет. Якобы начинающая артистка планирует пробиться на сцену за счет сына Гагариной. 

Эти слухи прокомментировала экстрасенс и таролог Мирослава Буш. Она считает, что Виктория испытывает искренние чувства к Андрею. Тот, в свою очередь, пытается заботиться о своей избраннице. Как долго продлится их роман, сказать сложно, отмечает профайлер, однако в чистоте намерений Соломахиной сын Полины Гагариной может не сомневаться, заявила Буш. 

"Два талантливых человека сошлись. Прекрасные романтические отношения. Корысти в ее поступках не вижу", – резюмировала экстрасенс. 

Фото: соцсети/@solomahina_vika

Напомним, Андрей и Виктория познакомились на шоу "Голос". Соломахина была участницей проекта, а сын Гагариной создавал аранжировки для конкурсантов. В какой-то момент рабочие отношения между парнем и девушкой переросли в нечто большее. 

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке. Экс-супруги надели парные луки и мило улыбались. 

4 мая 2024, 01:28
Полина Гагарина и Андрей Кислов. Фото: соцсети/@gagara1987
Елизавета Федорова
The Voice✓ Надежный источник

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