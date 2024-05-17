Фаворит Пугачевой назвал Галкина* "терпилой": Ослушаться не мог

Сергей Савин, талантливый актёр, певец и композитор, недавно поделился в интервью, что он был близок с Аллой Пугачевой еще до того, как она уехала за границу. Когда в 2011 году он победил в шоу "Фактор А", где Алла Борисовна была председателем жюри, она сразу выделила его среди остальных участников. В то время Алла Борисовна и Максим Галкин* ещё не были супругами.

Сергей рассказал, что Максиму было непросто, когда Алла Пугачева открыто поддерживала своего фаворита, но юморист не решался ей возражать. Савин назвал Галкина* "терпилой" в этой ситуации. Дескать, он боялся свою возлюбленную, как и многие другие люди в то время, ведь она была влиятельной фигурой в мире шоу-бизнеса.

Савин вспомнил случай на презентации своего диска, когда Пугачева вручила его портрет Максиму и приказала держать его. Тогда Галкин* вынужден был подчиниться, хотя это явно вызывало у него раздражение. По словам певца, в интернете можно найти фотографии с этого события, где на лице юмориста заметна растерянность и вынужденная улыбка.

"Ослушаться приказов Аллы он (Максим – Прим. ред.) не мог", – отметил Сергей.



Однако Галкин* якобы пытался тихонько саботировать мероприятия, которые устраивала Пугачева в честь фаворита. На презентациях клипов в дорогих ресторанах Максим специально опаздывал, чтобы не говорить о Савине на камеру по приказу Аллы Борисовны.



Певец признался, что ему самому было некомфортно в этой странной ситуации. Он понимал двусмысленность происходящего и чувствовал неловкость, когда Максим Галкин* публично его хвалил, хотя в глазах юмориста он видел неприязнь. Неловкость ощущали и другие гости, но Алле Пугачевой, по словам 39-летнего артиста, нравилось "играть" людьми.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.