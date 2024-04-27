Муцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно"

После развода Павел Прилучный и Агата Муцениеце только и делают, что скандалят и судятся. Очередной иск на "мажора" актриса подала несколько месяцев назад. Она хотела добиться алиментов на детей: 11-летнего Тимофея и 9-летнюю Мию. Наследники актеров после разрыва родителей остались с Агатой, однако Павел тоже принимает участие в воспитании детей и даже помогает деньгами – по двести тысяч рублей каждый месяц. Впрочем, в какой-то момент Муцениеце посчитала, что этого мало, особенно если учесть, что дела Прилучного пошли в вверх, и теперь он зарабатывает в разы больше.

Подав на экс-супруга в суд, звезда сериала "Красивая жизнь" требовала от отца своих детей 30 процентов всех доходов до тех пор, пока сын не станет совершеннолетним. После этого – 26 процентов до достижения дочерью 18-летия. Как стало известно, адвокаты Муцениеце смогли добиться лишь частичного удовлетворения иска. Агата не рассказала, какие условия определил суд, однако она искренне порадовалась этому и не забыла в очередной раз уколоть бывшего мужа.

"Это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям. Стыдно, что люди все время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтоб не дать денег детям)", – заявила артистка.





После того как Агата рассказала обо всем поклонникам, они поспешили поздравить одержавшую победу знаменитость. Впрочем, порадовались вместе с актрисой не все. Некоторые отметили, что не верят в то, что Прилучный никак не помогал детям, ведь в его блоге и в соцсетях его новой жены Зепюр Брутян постоянно появляются фото и видео с совместных поездок с детьми за границу.

Ранее сообщалось, что свадьбу Муцениеце и Чуйкова уже обсуждают публично.