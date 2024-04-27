Муцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно"

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Суббота 27 апреля

10:00Самбурская публично опозорилась и признала вину: "Теперь у меня будет конфликт с этими телками" 08:37Муцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 04:45Неутешительные новости о здоровье Карла III переполошили британцев: готовятся к худшему 01:59Прощай, неприятный запах! Простые способы избавиться от запаха из обуви 01:16Любви не избежать: астролог Глоба назвала знак зодиака, который устроит личную жизнь в мае 22:00Отфотошопленную с ног до головы Собчак высмеяли в Сети: "Кто эта женщина?" 20:17"Больше, чем любовь!": в Сети заговорили о романе Бузовой и Киркорова 18:09Купер и Брэди в прошлом: Ирина Шейк "начала охоту" на нового мужчину 16:02Спектакль с Тарзаном отменен в Сибири в последний момент: что произошло 14:45"Самое страшное": Бузова сделала громкое заявление после секретной операции 13:45Взявшая паузу в карьере Zivert объявила концерт 12:36Потерял сознание от боли: что произошло с прооперированным Азаматом Мусагалиевым 11:06Виктория Боня показала животик и сообщила о второй беременности: "Как думаете, какой месяц?" 10:43Стало известно о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 10:11Навсегда в памяти: потерявшая мать Орбакайте хранит фото Пугачевой подле сердца 09:22"Новый этап в жизни": свадьбу Муцениеце и Чуйкова уже обсуждают публично 08:41Вышла на связь в дыхательной маске: Анна Семенович едва не скончалась из-за самолечения 04:47Результат феноменальный: похудевшая Виктория Дайнеко рассказала, как сбросила вес 01:20Скандальная Меган Маркл осталась без всего: эксперты предсказали крах ее планов 22:34Секреты идеального первого свидания: как очаровать партнера 22:04Нейродермит и псориаз: стало известно о серьезных болезнях у Пугачевой 21:29На мужа Яны Поплавской напали: у него сотрясение мозга 20:48Новую Глюкозу сравнили с SHAMAN'ом: Патриотичная лирика 20:08Меладзе готов выступить в России за баснословную сумму: раскрыт райдер певца 19:35СМИ сообщили о неоперабельной опухоли у Маслякова 18:44Валерию Меладзе предрекли незавидную судьбу: Уйдет в вехи прошлого 18:01Рыбий жир: польза и вред для организма 17:26Пригожин охаял беглого критика-иноагента: Хочет, чтобы мы заживо сгорели 16:43Куда подалась бросившая музыкальную карьеру дочь певицы Славы: Надо смириться 15:55Катя Лель объявила, что улетает из России: Надеюсь, все получится 14:43Асмус рассказала, как оказалась в бане с голым мужчиной: "Лежит причандалом вверх" 13:09Московский суд признал Ивлееву виновной в дискредитации армии 12:43"Умоляю вас": зареванная Ольга Орлова рассказала о трагедии 10:55Галкин* обжаловал решение по отказу исключить его из списка иноагентов 10:27Вывел на сцену и нежно обнял: Билан представил всем свою новую любовь 09:52"Это любовь": Волочкова предъявила нового ухажера 09:22Жена Петросяна огорошила признанием о своем диагнозе: "Очень тяжелое заболевание" 08:30Филипп Киркоров собирается жить с молодой ведущей и ее детьми 04:35Стало известно, какая женщина сможет покорить неприступного Дмитрия Нагиева 03:06Когда начинаются летние каникулы в школе 2024 году 01:03Тест на знание цитат из советских фильмов: только киноманы смогут ответить правильно 00:31Повышенная мочевая кислота в крови: причины и лечение 23:09Джигурда увидел мистику в смерти блогерши Лены Миро 22:20"Столкнулась с проблемами": Елена Летучая перенесла серьезную операцию 21:48"Как с этим бороться?": Ярмольник вышел на связь после сообщений о госпитализации 21:2438-летняя Бузова ушла из соцсетей и оказалась на больничной койке: фото 19:50Михайлов отреагировал на едкое высказывание Пугачевой: На воре и шапка горит 19:04"Мой взрывной характер": Михайлов сделал важное заявление о гастролях за границей 17:53Ярмольника и его жену срочно доставили в больницу - СМИ 16:57Находящуюся в СИЗО Блиновскую ошеломило решение ее мужа отправиться в зону СВО
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Муцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно"

Муцениеце впервые публично заговорила с Прилучным:

Артистка позлорадствовала над неудачами бывшего мужа.

После развода Павел Прилучный и Агата Муцениеце только и делают, что скандалят и судятся. Очередной иск на "мажора" актриса подала несколько месяцев назад. Она хотела добиться алиментов на детей: 11-летнего Тимофея и 9-летнюю Мию. Наследники актеров после разрыва родителей остались с Агатой, однако Павел тоже принимает участие в воспитании детей и даже помогает деньгами – по двести тысяч рублей каждый месяц. Впрочем, в какой-то момент Муцениеце посчитала, что этого мало, особенно если учесть, что дела Прилучного пошли в вверх, и теперь он зарабатывает в разы больше. 

Подав на экс-супруга в суд, звезда сериала "Красивая жизнь" требовала от отца своих детей 30 процентов всех доходов до тех пор, пока сын не станет совершеннолетним. После этого – 26 процентов до достижения дочерью 18-летия. Как стало известно, адвокаты Муцениеце смогли добиться лишь частичного удовлетворения иска. Агата не рассказала, какие условия определил суд, однако она искренне порадовалась этому и не забыла в очередной раз уколоть бывшего мужа. 

"Это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям. Стыдно, что люди все время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтоб не дать денег детям)", – заявила артистка. 

Агата Муцениеце. Фото: соцсети/@agataagata

После того как Агата рассказала обо всем поклонникам, они поспешили поздравить одержавшую победу знаменитость. Впрочем, порадовались вместе с актрисой не все. Некоторые отметили, что не верят в то, что Прилучный никак не помогал детям, ведь в его блоге и в соцсетях его новой жены Зепюр Брутян постоянно появляются фото и видео с совместных поездок с детьми за границу.  

Ранее сообщалось, что свадьбу Муцениеце и Чуйкова уже обсуждают публично. 

27 апреля 2024, 08:37
Агата Муцениеце. Фото: скриншот YouTube /@svetavokrugsveta
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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