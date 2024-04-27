Мило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке

37-летняя Полина Гагарина развелась с мужем Дмитрием Исхаковым четыре года назад. Расстаться тихо и мирно у супругов не получилось, поэтому их семейные неурядицы стали достоянием общественности. Сначала фотограф был против того, что певица вывозит их общую дочь за границу на отдых вместе со своим новым избранником. А затем начались судебные разбирательства из-за раздела имущества. Впрочем, на удивление окружающих, Гагарина и Исхаков смогли уладить все неурядицы и воссоединились ради дня рождения дочери.

Сегодня исполнительница хита "Драмы больше нет" выложила видео с вечеринки в честь 7-летия Мии. На кадрах супруги очень мило общаются, будто и не было никакого конфликта. Подписчики отметили, что и Полина, и Дмитрий мило улыбались друг другу и буквально светились от счастья, как настоящая семья. Бывшие муж с женой даже надели "парные" луки: на Исхакове был костюм песочного цвета, на Гагариной – мини-платье в тон.

"Праздник удался! Счастье", – написала артистка под постом.





Впрочем, ждать, что бывшие супруги снова будут вместе, не стоит. Известно, что Полина Гагарина счастлива в новых отношениях. Она встречается с танцором из своего коллектива Стасом Миковым, с которым открыто выходит в свет. В последний раз пару видели вместе в марте на премьере фильма, куда артистка взяла и своих детей.

Ранее Гагарина рассказала о важном событии, из-за которого она игнорирует новую "Фабрику звезд".