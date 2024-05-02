"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян

Балерина Анастасия Волочкова недавно снова отправилась на отдых на Мальдивы, что уже стало для нее доброй традицией. Однако каждая ее поездка сопровождается активным общением с подписчиками в социальных сетях, где не обходится без острых дискуссий.





В этот раз Волочкова резко отреагировала на комментарии россиян, которые высказывались о ее внешнем виде. Отвечая на замечания о своей фигуре, артистка не стеснялась в выражениях, подчеркивала свое превосходство и независимость. Она указала на то, что находится на дорогостоящем курорте и не обращает внимания на негативные комментарии, призывая завистников молча наблюдать за ее жизнью.

"Мне по фигу, что вы про меня пишете, козлины! Завидуйте молча, толстожопы *** (ценз. – неудовлетворенные – Прим. ред.)!", – написала артистка, обругав матом раскритиковавших ее россиян.





Также Анастасия Волочкова подчеркнула свою финансовую способность позволить себе такой отдых, упомянув стоимость билетов и пребывание на курорте, что является якобы недоступным для многих ее критиков. "Пока, неудачники! *** (ценз. – Болваны – Прим. ред.)! Купите виллу на Мальдивах и живите как я! Но не сможете!", – закончила балерина.