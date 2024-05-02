Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Японская диета на 14 дней: минус 10 кг за 2 недели!Японская диета на 14 дней: минус 10 кг за 2 недели! Навсегда в памяти: потерявшая мать Орбакайте хранит фото Пугачевой подле сердцаНавсегда в памяти: потерявшая мать Орбакайте хранит фото Пугачевой подле сердца Отфотошопленную с ног до головы Собчак высмеяли в Сети: "Кто эта женщина?"Отфотошопленную с ног до головы Собчак высмеяли в Сети: "Кто эта женщина?" Вышла на связь в дыхательной маске: Анна Семенович едва не скончалась из-за самолеченияВышла на связь в дыхательной маске: Анна Семенович едва не скончалась из-за самолечения

Лента новостей

Четверг 2 мая

21:03"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 20:32"Была на Донбассе": "отмененная" Настя Ивлеева сделала ряд заявлений 19:38Баста столкнулся с тяжелейшим испытанием 18:47Концерт Нетребко в Швейцарии внезапно отменили из-за Украины: подробности 17:29"Отыграла роль жертвы": психолог нашла объяснение одиночеству Волочковой 16:43Киркоров назвал, кто хочет жениться на Бузовой: Достойная партия 15:54Внешность Чеховой резко изменилась из-за заболевания: Очень несимпатично 14:59"Соревнуется с Прилучным": Муцениеце раскритиковали за наигранное видео с детьми 14:16Экс-солист "На-На" заявил, что Алибасов зарабатывал на двойниках группы 13:43Еле ворочающая языком Волочкова опозорилась на Мальдивах: "Опять в хламину" 11:51Появилась на пороге с чемоданами: новая муза Киркорова собралась переезжать к певцу 11:13Диана Шурыгина заявила, что вызвала полицию для собственной безопасности 10:26Стас Михайлов проговорился о новой пассии: "Астральная жена" 09:43Королева пошла в разнос на публике и устроила дикие пляски: "Пьяная Наташа всех вокруг целует" 09:07Гороскоп для женщины Овен на июль 2024 года 08:53Больше не скрыть: кем на самом деле близнецы Гарри и Лиза приходятся Пугачевой 04:16Не общалась 20 лет: Водонаева выдала правду про отношения с Боней 00:56Худеем к лету: 8 эффективных правил, которые помогут обрести стройную фигуру 00:56"Выпорол меня": 52-летняя Кудрявцева сообщила об избиении 18:56Стало известно о задержании 24-летней Дианы Шурыгиной 12:10Прорывы и перемены: астрологический прогноз на май 2024 от Василисы Володиной 09:36Самый вкусный маринад для свиного шашлыка: оригинальные рецепты на основе разных продуктов 06:29Празднуем 1 мая: традиции и активности для Дня труда в 2024 году 00:18Боярский публично отчитал внучку: Это кошмар, я против! 20:47Как занять ребенка на каникулах: идеи для развлечения и обучения 18:38"Повода для веселья нет": Киркоров отказался от пышного торжества в день рождения 12:06Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев при смерти: Еле говорит 09:47Как снизить уровень сахара в крови быстро и эффективно 06:11Потеряла сознание: Катя Лель рассказала о первом контакте с инопланетянами 00:41Гид по уютной спальне: выбор текстиля и аксессуаров 21:23Звезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 20:38Почему болит правый бок под ребрами 18:22Скандальный актер Кологривый задолжал налоговой огромную сумму 15:0775-летний Жерар Депардье взят под стражу в Париже: в чем его обвиняют? 12:56Киркоров объяснил, почему Пугачева покинула Россию 09:14Как устранить неприятный запах кошачьей мочи: проверенные методы и советы 09:12От кодировщика до деспота: многосторонность Ксении Собчак в нумерологии 06:17Что ждет человечество в ближайшие десятилетия: предсказание от Кати Лель 03:20Киркоров затаил глубокую обиду на Успенскую: Позволила себе бестактную вещь 00:095 научных детских книг для расширения кругозора вашего малыша 21:12Почему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 19:03Польза и вред киви для организма: факты и рекомендации 18:09Народ называет молодую жену Петросяна бездельницей: вот что она ответила на это 15:11"Хук слева, хук справа": Лепс пригрозил Трофимову, который его раскритиковал 12:03"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу 09:56SHAMAN и секреты его успеха: нумерологический анализ от Ирины Лидерман 04:56Многодетная Погребняк рассказала о строгом воспитании детей: "Не балую никогда" 01:45Австрийский актер Вольфганг Черни рассказал, за что любит россиянок: "Русские женщины все умеют" 22:00Анита Цой собирается открыть собственный завод 21:45Лечебные свойства шалфея: полезные свойства и способы использования
1370
800
true

"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян

Анастасия Волочкова, отдыхающая на Мальдивах, вышла из себя.

Балерина Анастасия Волочкова недавно снова отправилась на отдых на Мальдивы, что уже стало для нее доброй традицией. Однако каждая ее поездка сопровождается активным общением с подписчиками в социальных сетях, где не обходится без острых дискуссий.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

В этот раз Волочкова резко отреагировала на комментарии россиян, которые высказывались о ее внешнем виде. Отвечая на замечания о своей фигуре, артистка не стеснялась в выражениях, подчеркивала свое превосходство и независимость. Она указала на то, что находится на дорогостоящем курорте и не обращает внимания на негативные комментарии, призывая завистников молча наблюдать за ее жизнью.

"Мне по фигу, что вы про меня пишете, козлины! Завидуйте молча, толстожопы *** (ценз. – неудовлетворенные – Прим. ред.)!", – написала артистка, обругав матом раскритиковавших ее россиян.

Анастасия Волочкова. Скриншот из запрещенной соцсети

Также Анастасия Волочкова подчеркнула свою финансовую способность позволить себе такой отдых, упомянув стоимость билетов и пребывание на курорте, что является якобы недоступным для многих ее критиков. "Пока, неудачники! *** (ценз. – Болваны – Прим. ред.)! Купите виллу на Мальдивах и живите как я! Но не сможете!", – закончила балерина.

2 мая 2024, 21:03
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Дмитрий Алексеев
Соцсети• Требует проверки

"Была на Донбассе": "отмененная" Настя Ивлеева сделала ряд заявлений

"Была на Донбассе": "отмененная" Настя Ивлеева сделала ряд заявлений
О чем Настя Ивлеева решила рассказать?

Баста столкнулся с тяжелейшим испытанием

Баста столкнулся с тяжелейшим испытанием
Баста рассказал о пережитом.

Концерт Нетребко в Швейцарии внезапно отменили из-за Украины: подробности

Концерт Нетребко в Швейцарии внезапно отменили из-за Украины: подробности
Почему выступлению Анны Нетребко не рады?

"Отыграла роль жертвы": психолог нашла объяснение одиночеству Волочковой

"Отыграла роль жертвы": психолог нашла объяснение одиночеству Волочковой
Почему Анастасия Волочкова кажется несчастной?

Киркоров назвал, кто хочет жениться на Бузовой: Достойная партия

Киркоров назвал, кто хочет жениться на Бузовой: Достойная партия
По мнению народного артиста, свадьба с Ольгой Бузовой - мечта многих мужчин.

Внешность Чеховой резко изменилась из-за заболевания: Очень несимпатично

Внешность Чеховой резко изменилась из-за заболевания: Очень несимпатично
Анфиса Чехова рассказала, что с ней случилось.

Выбор читателей

06/04Сбт"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 06/04СбтВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 05/04ПтнСафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 06/04СбтПути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 05/04ПтнПропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 06/04СбтРазведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?