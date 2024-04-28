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Воскресенье 28 апреля

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Почему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента

Почему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента

Максим Галкин пытается вернуться на родину?

Максим Галкин активно добивается исключения своего имени из списка иностранных агентов, предпринимая юридические шаги в этом направлении. Недавно он обратился с кассационной жалобой после того, как судебные инстанции отклонили его просьбу об отмене данного статуса. Певица Ольга Зарубина в разговоре с журналистами поделилась своими размышлениями на этот счет, выразив понимание мотивов мужа Аллы Пугачевой стремиться избавиться от этой метки.

Зарубина отметила, что для многих звезд, ранее имевших широкую популярность и любовь публики в России, потеря всего этого стала серьезным испытанием. Особенно тяжело это дается людям с высоким уровнем самолюбия, для которых внимание и признание являются важными составляющими их жизни. По словам артистки, на родине эти личности были на пике славы, окружены восхищением и поклонением. Однако за границей они столкнулись с полной незначительностью своего статуса, что стало для них непростым испытанием.

Ольга Зарубина. Фото: YouTube / @zhiznPRO

Сама Ольга Зарубина также имела опыт жизни за рубежом. В США она провела около двух десятков лет. Она подчеркнула, что ее переезд прошел относительно гладко благодаря отсутствию чрезмерного тщеславия и осознанию собственной самодостаточности. Певица рассказала о своем восприятии себя как "сигмы" – редкого типа личности, который не стремится к общественному признанию или постоянному нахождению в центре внимания. В отличие от "альф", которые жаждут быть в свете софитов и чье самолюбие требует постоянного подтверждения извне, как, например, иноагент Максим Галкин, артистка чувствует себя комфортно за пределами общественного внимания, следуя собственным убеждениям и моральным принципам.

Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, 16 сентября 2022 года.

28 апреля 2024, 21:12
Максим Галкин (иноагент). Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
mk.ru✓ Надежный источник

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