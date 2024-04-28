Почему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента

Максим Галкин активно добивается исключения своего имени из списка иностранных агентов, предпринимая юридические шаги в этом направлении. Недавно он обратился с кассационной жалобой после того, как судебные инстанции отклонили его просьбу об отмене данного статуса. Певица Ольга Зарубина в разговоре с журналистами поделилась своими размышлениями на этот счет, выразив понимание мотивов мужа Аллы Пугачевой стремиться избавиться от этой метки.

Зарубина отметила, что для многих звезд, ранее имевших широкую популярность и любовь публики в России, потеря всего этого стала серьезным испытанием. Особенно тяжело это дается людям с высоким уровнем самолюбия, для которых внимание и признание являются важными составляющими их жизни. По словам артистки, на родине эти личности были на пике славы, окружены восхищением и поклонением. Однако за границей они столкнулись с полной незначительностью своего статуса, что стало для них непростым испытанием.





Сама Ольга Зарубина также имела опыт жизни за рубежом. В США она провела около двух десятков лет. Она подчеркнула, что ее переезд прошел относительно гладко благодаря отсутствию чрезмерного тщеславия и осознанию собственной самодостаточности. Певица рассказала о своем восприятии себя как "сигмы" – редкого типа личности, который не стремится к общественному признанию или постоянному нахождению в центре внимания. В отличие от "альф", которые жаждут быть в свете софитов и чье самолюбие требует постоянного подтверждения извне, как, например, иноагент Максим Галкин, артистка чувствует себя комфортно за пределами общественного внимания, следуя собственным убеждениям и моральным принципам.

Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, 16 сентября 2022 года.