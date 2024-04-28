"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу

Несколько лет назад на федеральном канале произошло событие, которое вызвало много споров и обсуждений среди общественности. Микелла Абрамова, дочь известной певицы Алсу, стала победительницей шестого сезона популярного телевизионного конкурса "Голос. Дети". Однако вскоре выяснилось, что ее успех был омрачен нечестным способом его достижения. Артистка купила голоса для своей дочери, что позволило ей выйти на первое место после зрительского голосования.

В недавнем интервью Алсу призналась, что чувствует себя виноватой за произошедшее. В эмоциональном обращении она выразила свое сожаление и извинилась перед всеми участниками событий, включая свою дочь и публику. Певица подчеркнула, что никто из ее близких не стремился к такому развитию событий и что любовь родителей к своим детям иногда приводит к необдуманным поступкам.





Откликнулась на это и актриса Яна Поплавская, которая критически относится к произошедшему в том сезоне "Голос. Дети". Она указала на то, что родительская любовь и желание помочь своему ребенку не должны перечеркивать честную конкуренцию и лишать возможностей других талантливых участников.

"Это так подло", – охаяла звезда фильма "Про Красную шапочку" певицу Алсу, высказавшись в своем телеграм-канале.





Яна Поплавская также выразила сожаление по поводу того, что такие "чудовищные" действия, какие совершила певица Алсу, могут негативно сказаться на будущем талантливых детей, лишая их возможности проявить себя в честной борьбе. Вместе с тем актриса поддержала певицу в ее стремлении принести публичные извинения.