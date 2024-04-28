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Воскресенье 28 апреля

12:03"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу 09:56SHAMAN и секреты его успеха: нумерологический анализ от Ирины Лидерман 04:56Многодетная Погребняк рассказала о строгом воспитании детей: "Не балую никогда" 01:45Австрийский актер Вольфганг Черни рассказал, за что любит россиянок: "Русские женщины все умеют" 22:00Анита Цой собирается открыть собственный завод 21:45Лечебные свойства шалфея: полезные свойства и способы использования 20:00Мило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 19:075 советов, как добавить огня в семейные отношения 18:00Жена Газманова сообщила о вернувшемся тяжелом заболевании: "Опять выживать" 17:40Японская диета на 14 дней: минус 10 кг за 2 недели! 16:00Стало известно о состоянии тяжелобольной Маргариты Тереховой: "Нельзя сказать, что все хорошо" 15:28Алена Кравец раскрыла простую диету для идеальной фигуры 14:21Певец Эмин Агаларов возвращается к концертам после теракта в "Крокусе" 12:00Замуж за иностранца? Волочкова похвасталась свадебным платьем, которое берет на Мальдивы 10:00Самбурская публично опозорилась и признала вину: "Теперь у меня будет конфликт с этими телками" 08:37Муцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 04:45Неутешительные новости о здоровье Карла III переполошили британцев: готовятся к худшему 01:59Прощай, неприятный запах! Простые способы избавиться от запаха из обуви 01:16Любви не избежать: астролог Глоба назвала знак зодиака, который устроит личную жизнь в мае 22:00Отфотошопленную с ног до головы Собчак высмеяли в Сети: "Кто эта женщина?" 20:17"Больше, чем любовь!": в Сети заговорили о романе Бузовой и Киркорова 18:09Купер и Брэди в прошлом: Ирина Шейк "начала охоту" на нового мужчину 16:02Спектакль с Тарзаном отменен в Сибири в последний момент: что произошло 14:45"Самое страшное": Бузова сделала громкое заявление после секретной операции 13:45Взявшая паузу в карьере Zivert объявила концерт 12:36Потерял сознание от боли: что произошло с прооперированным Азаматом Мусагалиевым 11:06Виктория Боня показала животик и сообщила о второй беременности: "Как думаете, какой месяц?" 10:43Стало известно о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 10:11Навсегда в памяти: потерявшая мать Орбакайте хранит фото Пугачевой подле сердца 09:22"Новый этап в жизни": свадьбу Муцениеце и Чуйкова уже обсуждают публично 08:41Вышла на связь в дыхательной маске: Анна Семенович едва не скончалась из-за самолечения 04:47Результат феноменальный: похудевшая Виктория Дайнеко рассказала, как сбросила вес 01:20Скандальная Меган Маркл осталась без всего: эксперты предсказали крах ее планов 22:34Секреты идеального первого свидания: как очаровать партнера 22:04Нейродермит и псориаз: стало известно о серьезных болезнях у Пугачевой 21:29На мужа Яны Поплавской напали: у него сотрясение мозга 20:48Новую Глюкозу сравнили с SHAMAN'ом: Патриотичная лирика 20:08Меладзе готов выступить в России за баснословную сумму: раскрыт райдер певца 19:35СМИ сообщили о неоперабельной опухоли у Маслякова 18:44Валерию Меладзе предрекли незавидную судьбу: Уйдет в вехи прошлого 18:01Рыбий жир: польза и вред для организма 17:26Пригожин охаял беглого критика-иноагента: Хочет, чтобы мы заживо сгорели 16:43Куда подалась бросившая музыкальную карьеру дочь певицы Славы: Надо смириться 15:55Катя Лель объявила, что улетает из России: Надеюсь, все получится 14:43Асмус рассказала, как оказалась в бане с голым мужчиной: "Лежит причандалом вверх" 13:09Московский суд признал Ивлееву виновной в дискредитации армии 12:43"Умоляю вас": зареванная Ольга Орлова рассказала о трагедии 10:55Галкин* обжаловал решение по отказу исключить его из списка иноагентов 10:27Вывел на сцену и нежно обнял: Билан представил всем свою новую любовь 09:52"Это любовь": Волочкова предъявила нового ухажера
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"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу

Актриса назвала поступок Алсу чудовищным.

Несколько лет назад на федеральном канале произошло событие, которое вызвало много споров и обсуждений среди общественности. Микелла Абрамова, дочь известной певицы Алсу, стала победительницей шестого сезона популярного телевизионного конкурса "Голос. Дети". Однако вскоре выяснилось, что ее успех был омрачен нечестным способом его достижения. Артистка купила голоса для своей дочери, что позволило ей выйти на первое место после зрительского голосования.

В недавнем интервью Алсу призналась, что чувствует себя виноватой за произошедшее. В эмоциональном обращении она выразила свое сожаление и извинилась перед всеми участниками событий, включая свою дочь и публику. Певица подчеркнула, что никто из ее близких не стремился к такому развитию событий и что любовь родителей к своим детям иногда приводит к необдуманным поступкам.

Алсу и ее дочь Микела Абрамова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Откликнулась на это и актриса Яна Поплавская, которая критически относится к произошедшему в том сезоне "Голос. Дети". Она указала на то, что родительская любовь и желание помочь своему ребенку не должны перечеркивать честную конкуренцию и лишать возможностей других талантливых участников.

"Это так подло", – охаяла звезда фильма "Про Красную шапочку" певицу Алсу, высказавшись в своем телеграм-канале.

Яна Поплавская. Фото: YouTube / @RTVItainment

Яна Поплавская также выразила сожаление по поводу того, что такие "чудовищные" действия, какие совершила певица Алсу, могут негативно сказаться на будущем талантливых детей, лишая их возможности проявить себя в честной борьбе. Вместе с тем актриса поддержала певицу в ее стремлении принести публичные извинения.

28 апреля 2024, 12:03
Алсу. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Telegram / @the_yana_poplavskaya✓ Надежный источник

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