Алексей Панин объяснил, почему посещает только нудистские пляжи

46-летний актер Алексей Панин, известный своими неординарными взглядами и поведением, продолжает удивлять публику своими пристрастиями. Одним из таких является его предпочтение нудистским пляжам перед обычными. Панин поделился, что посещение "текстильных" пляжей для него – большая редкость, а последние 25 лет он исключительно выбирает места отдыха, где можно полностью избавиться от одежды.

В недавней публикации в популярной социальной сети скандальный актер выразил непонимание традиционного подхода к пляжному отдыху, когда люди снимают одежду, чтобы затем надеть купальный костюм и окунуться в воду. Он задался вопросом о целесообразности таких действий, особенно учитывая неудобства, связанные с ношением мокрой одежды после купания и ее контакта с песком.

Алексей Панин признался, что для него гораздо приятнее и естественнее находиться на пляже без одежды. Это предпочтение он объясняет желанием чувствовать себя более свободным, а также избегать дискомфорта, связанного с мокрой одеждой.

Напомним, последние несколько лет Алексей Панин живет за границей. Актер продолжает привлекать внимание общественности своими скандальными заявлениями, которые касаются в том числе общественно-политических событий. Не так давно Гагаринский районный суд заочно арестовал звезду "Жмурок" за публичное оправдание терроризма.