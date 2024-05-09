Тест: Угадайте фильмы о Великой Отечественной войне по стоп-кадру

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в сердце каждого российского человека. Чтобы почтить память тех, кто навсегда остался на поле боя, режиссеры всех поколений поднимают эту тему в фильмах. Многие из них стали бестселлерами и до сих пор вызывают слезы.

Сможете ли вы по одному стоп-кадру угадать, о каком фильме идет речь?

1. Эта кинокартина рассказывает историю двух друзей, которые всю свою жизнь посвятили армии.





а) "Солдат Иван Бровкин"

б) "Офицеры"

в) "В бой идут одни "старики"

г) "Ждите связного"

2. В этом фильме прозвучала фраза "Война – это не просто кто кого перестреляет. Война – это кто кого передумает".





а) "А зори здесь тихие"

б) "В шесть часов вечера после войны"

в) "Белорусский вокзал"

г) "Офицеры"

3. Эта кинокартина повествует о буднях летчиков-истребителей во времена ВОВ.





а) "Ждите связного"

б) "Военно-полевой роман"

в) "Кукушка"

г) "В бой идут одни старики"

4. Фильм про братьев-близнецов Истоминых. Один – вор в законе, завербованный фашистами, второй – скромный учитель, которого внедрили в немецкую школу диверсантов.





а) "Апостол"

б) "В шесть часов вечера после войны"

в) "По зову сердца"

г) "Отряд особого назначения"

5. Этот фильм рассказывает о смертельных боях под Сталинградом, когда небольшая горсть храбрецов насмерть стояла под непрерывными бомбежками.





а) "Они сражались за Родину"

б) "Звезда эпохи"

в) "Баллада о солдате"

г) "Вызываем огонь на себя"

Проверьте, сколько правильных ответов у вас получилось:

1– б, 2 – а, 3 -г, 4 – а, 5 – а.