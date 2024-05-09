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Четверг 9 мая

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Тест: Угадайте фильмы о Великой Отечественной войне по стоп-кадру

Тест: Угадайте фильмы о Великой Отечественной войне по стоп-кадру

Справятся только самые внимательные.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в сердце каждого российского человека. Чтобы почтить память тех, кто навсегда остался на поле боя, режиссеры всех поколений поднимают эту тему в фильмах. Многие из них стали бестселлерами и до сих пор вызывают слезы. 

Сможете ли вы по одному стоп-кадру угадать, о каком фильме идет речь? 

1. Эта кинокартина рассказывает историю двух друзей, которые всю свою жизнь посвятили армии. 

Фото: скриншот YouTube /@gorkyfilmstudio

а) "Солдат Иван Бровкин"

б) "Офицеры"

в) "В бой идут одни "старики"

г) "Ждите связного"

2. В этом фильме прозвучала фраза "Война – это не просто кто кого перестреляет. Война – это кто кого передумает". 

Фото: скриншот YouTube /@andreyfilms8609

а) "А зори здесь тихие"

б) "В шесть часов вечера после войны" 

в) "Белорусский вокзал"

г) "Офицеры"

3. Эта кинокартина повествует о буднях летчиков-истребителей во времена ВОВ.  

Фото: скриншот YouTube /@tmedia10827

а) "Ждите связного"

б) "Военно-полевой роман"

в) "Кукушка"

г) "В бой идут одни старики"

4. Фильм про братьев-близнецов Истоминых. Один – вор в законе, завербованный фашистами, второй – скромный учитель, которого внедрили в немецкую школу диверсантов. 

Фото: скриншот YouTube /@taro_pri_svechah

а) "Апостол"

б) "В шесть часов вечера после войны"

в) "По зову сердца"

г) "Отряд особого назначения"

5. Этот фильм рассказывает о смертельных боях под Сталинградом, когда небольшая горсть храбрецов насмерть стояла под непрерывными бомбежками. 

Фото: скриншот YouTube /@MosfilmRuOfficial

а) "Они сражались за Родину"

б) "Звезда эпохи"

в) "Баллада о солдате"

г) "Вызываем огонь на себя"

Проверьте, сколько правильных ответов у вас получилось:

1– б, 2 – а, 3 -г, 4 – а, 5 – а.

9 мая 2024, 06:24
Фото: скриншот YouTube /@tmedia10827
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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