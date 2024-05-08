"Выглядел просто ужасно": Соседов взял слово после известия об уходе Губина

Андрей Губин, известный поп-исполнитель 90-х, который долгое время не появлялся на сцене, недавно объявил о полном завершении своей музыкальной карьеры. Это решение стало неожиданным для многих, особенно учитывая растущие слухи о его возможном возвращении на сцену после 50-летия, которое артист отметил в конце апреля.
Сергей Соседов, музыкальный критик и телеведущий, выразил удивление в связи уходом Губина. По его словам, последние появления артиста на публике давали надежду на его возможное восстановление и возвращение к музыкальной деятельности. Соседов отметил значительное улучшение внешнего вида исполнителя хита "Лиза" по сравнению с предыдущими годами.
"Шесть лет назад он выглядел просто ужасно, лицо такое было сморщенное… А сейчас как будто выздоравливает", – высказался Сергей.
Однако, несмотря на внешние признаки улучшения здоровья и разговоры о новых музыкальных проектах, Андрей Губин признал, что его физические силы оставляют желать лучшего. Это стало решающим фактором для его окончательного ухода из музыки. Как подчеркнул Сергей Соседов, здоровье является приоритетом для артиста, превышающим любые профессиональные достижения и материальные блага.