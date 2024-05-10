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Пятница 10 мая

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Володина назвала знак зодиака, которого ждут денежные испытания в мае 2024

Володина назвала знак зодиака, которого ждут денежные испытания в мае 2024

Астролог предупредила представителей одного из знаков об особом внимании к финансам.

В преддверии Новолуния в Тельце, которое наступило 8 мая 2024 года, астрологический климат претерпел значительные изменения. Влияние Венеры и Сатурна, ключевых планет этого периода, особенно заметно в финансовой сфере представителей одного из знаков зодиака. Это касается Овнов, которым рекомендуется уделить особое внимание своим денежным делам на протяжении ближайшего месяца, рассказала астролог Василиса Володина.

По ее словам, овны могут столкнуться с необходимостью разрешения финансовых вопросов, которые имеют корни в прошлом. Например, возможно, придется заниматься погашением старых долгов или решать проблемы, связанные с прошлыми ошибками. Это время, когда могут всплывать старые финансовые обязательства или невыполненные обещания, требующие вашего немедленного внимания.

Кроме того, в этот период Овнам, как отметила Володина, стоит задуматься о своих подсознательных страхах и ограничениях, которые могут мешать их финансовому успеху. Возможно, вы обнаружите, что старые установки или семейные паттерны препятствуют вашему способу зарабатывать деньги или расширять свои возможности.

Также важно осознать и честно проанализировать свои финансовые перспективы и решения. Астролог призывает быть открытыми к самоанализу и не бояться признавать свои боязни и сомнения, так как это может помочь в понимании своих настоящих потребностей и возможностей.

Май 2024 станет временем для глубокого самоосмысления и переосмысления финансовых стратегий для Овнов. Подходящее время для того, чтобы избавиться от того, что тянет назад, и начать двигаться вперед с новой силой и уверенностью в своих финансовых делах.

10 мая 2024, 18:13
Фото: Freepik.com / @ededchechine
Дмитрий Алексеев
Telegram / @vasilisavolodina_official✓ Надежный источник

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