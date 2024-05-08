Унесло в океан: с Волочковой на Мальдивах случилось страшное

48-летняя балерина Анастасия Волочкова пережила опасный инцидент во время своего отдыха на Мальдивах. Во время съемок музыкального клипа на рассвете, когда она была одета в длинное цветочное платье, начался внезапный ливень. Артистка спешно отправились к вилле, чтобы попытаться высушить платье, намокшее лишь снизу.
Однако ситуация усугубилась, когда внезапно поднялся шторм, и платье в один миг унесло в океан прямо перед их глазами. Без раздумий Анастасия Волочкова бросилась за платьем в воду, несмотря на свой страх перед погружением. К сожалению, после прилива море оказалось достаточно глубоким, и случилось страшное – балерина начала тонуть.
К счастью, ее подруга Лена успела вовремя прийти на помощь. Она схватила балерину за ноги и вытащила ее на берег вместе с платьем. Инцидент серьезно испугал Анастасию Волочкову, и она долго не могла прийти в себя после случившегося, поскольку сильно наглоталась воды.
Ранее Анастасия Волочкова позволила себе нецензурно выразиться о россиянах, которые ее критикуют. Балерина не постеснялась и перешла на мат, а также в очередной раз заявился, что ей просто все завидуют. Слова артистки приводил женский журнал "Клео.ру".