Брошенная звезда "Ворониных" угрожает Водонаевой после критики: Табло безобразное

20-летняя Мария Ильюхина, известная по роли Маши в популярном сериале "Воронины", не была включена в состав актеров для участия в новом проекте, который является продолжением оригинального сериала. Новый проект получил название "Костя-Вера". Вместо Ильюхиной создатели предпочли пригласить начинающую актрису Карину Орлову.

Сама Мария выразила свое недовольство этим решением, назвав его "большим предательством". Она также высказала свое разочарование в социальных сетях, описывая случившееся как "полное позорище". Ильюхина подчеркнула, что ее внешность и актерские данные создатели продолжения сериала проигнорировали. Так актриса оказалась брошенной командой, с которой долгие годы работала.

Комментируя ситуацию, телезвезда и блогер Алена Водонаева раскритиковала поведение Ильюхиной, считая его неуместным. Бывшая участница скандального реалити-шоу подчеркнула, что в шоу-бизнесе кастинги и замены актеров являются обыденной практикой и что публичные жалобы не добавляют профессионализма.

В ответ на критику Водонаевой, Мария не стала сдерживать эмоции и остро отреагировала на замечания. Юная актриса указала на несправедливость и необоснованность обвинений в свой адрес. Она также выразила свое возмущение по поводу того, что ее личные качества стали предметом обсуждения.

"Она (Водонаева – Прим. ред.) откуда выбралась то? Из какой дыры? <...> Весь интернет что ли решил хайпануть на моем имени? Ну пусть попробуют, дерьма еще больше в ответ получат. Женщина, походу, не поняла, во что она втянулась. <...> Водонаевы, херонаевы, хайпутесь на своем табло безобразном <...> Они меня ******* (ценз. – достали – Прим. ред.)", – написала Мария, которая не постеснялась перейти на мат, в своем телеграм-канале, пригрозив таким образом Алене.

Ситуация вокруг кастинга на роль в продолжении сериала "Воронины" вызвала значительные споры и эмоциональные реакции участников, что привлекло внимание общественности и СМИ. Далеко не все разделили публичные возмущения Марии Ильюхиной. Многие присоединяются к мнению Алены Водонаевой.