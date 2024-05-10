С недавних пор народная артистка России Ирина Аллегрова выступает только на концертах с патриотической направленностью. Она приняла решение отказаться от гастрольной деятельности два года назад, мотивировав это нежеланием развлекаться в сложные для страны времена.

На недавнем концерте, посвященном Дню Победы, в Кремлевском дворце Ирина Александровна исполнила две композиции, за что была тепло принята зрителями, которые отметили ее отличную форму несмотря, на уединенный образ жизни последних лет.

В столь значимый для страны день Ирина Аллегрова также поделилась своими размышлениями о важности памяти и истории. Она акцентировала внимание на символической связи между Днем Победы (9 мая) и православной Пасхой (5 мая в 2024 году), подчеркнув, что оба эти события символизируют победу жизни над смертью и освобождение от зла.

"Удивительно устроена магия чисел", – отметила 72-летняя артистка.



Кроме того, Ирина Аллегрова выразила благодарность ветеранам, призвав всех помнить и ценить их подвиг. Она подчеркнула, что текущие события также являются борьбой за сохранение этой памяти, что делает воспоминания о прошлом еще более значимыми.