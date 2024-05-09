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Львы: характеристики и особенности представителей знака зодиака по декадам

Львы: характеристики и особенности представителей знака зодиака по декадам

Как декада рождения определяет сущность Льва.

Львы - знак зодиака, управляемый Солнцем. Они известны своей величественностью и уверенностью в себе. Эти личности неизменно становятся душой компании, привлекая к себе взгляды окружающих. Они ценят внимание и комплименты, что делает их особенно чувствительными к лестным словам.

Солнце наделяет Львов жизнелюбием, динамикой и стремлением к проявлению своих способностей. Однако каждый представитель этого знака обладает уникальными чертами, что делает его неповторимым, отметила Василиса Володина. 

Изображение сгенерировано при помощи Midjourny

По слова астролога, Львы, рожденные в период с 22 по 31 июля, находятся под влиянием Сатурна. Эти люди отличаются высокой степенью организованности и ответственности. Они способны на упорный труд и успешное продвижение по карьерной лестнице, благодаря чему часто занимают высокие должности в государственных структурах или крупных корпорациях.

Те, кто родился с 1 по 10 августа, под покровительством Юпитера, отличаются оптимизмом и щедростью, отметила Володина. Их привлекают масштабные проекты и инициативы, благодаря чему они зачастую достигают признания как эксперты в своих областях.

Львы третьей декады, рожденные с 11 по 22 августа и находящиеся под влиянием Марса, являются наиболее открытыми и честными среди всех Львов. Их эмоциональное и яркое проявление чувств делает их неотразимыми лидерами, чья харизма притягивает окружающих, подчеркнула астролог.

Таким образом, независимо от декады рождения, каждый Лев обладает своими уникальными качествами, которые помогают им занимать видное место в обществе и достигать значимых успехов в различных сферах жизни.

9 мая 2024, 18:22
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
Telegram / @vasilisavolodina_official✓ Надежный источник

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