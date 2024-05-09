Готовимся к лету? 5 книг для гармоничных отношений с собственным телом





Если в 20 лет мы могли есть чипсы и слоеные булочки, запивая газировкой, и при этом не набирать вес, то после 40 все меняется. Обмен веществ замедляется, мы меньше двигаемся, а значит организм сжигает меньше калорий. Автор этой книги, доступной по Литрес Подписке, Мария Тафье смогла похудеть на 50 килограмм всего за пару лет, хотя до этого у нее было множество неудачных попыток. Так Мария поняла, что диеты не работают, а все колебания в весе, которые были раньше, – лишь результат хронического расстройства пищевого поведения. В этой книге автор рассказала, как проработка психологических травм, изменение образа жизни и стиля питания помогли ей выйти из замкнутого круга «голод-срыв», наконец-то похудеть и научиться удерживать здоровый вес. Здесь есть и авторская методика похудения, и секреты мотивации, и подробный разбор причин, по которым многие худеющие годами не могут добиться результата. Мария рассказывает, как бороться с эмоциональным перееданием, что такое калории и гликемический индекс, почему важно не отказываться от вкусной еды, как избавиться от отеков и отказаться от токсичной идеи «начну худеть с понедельника». В книге очень много полезной информации, маленьких, но работающих лайфхаков, простых упражнений и ПП-рецептов. Но главное – автор пропагандирует любовь к себе и похудение без самоистязаний. Это то, к чему нужно стремиться.





"Стоп срывам и перееданиям!", Евгения Меглинская



Этот практикум блогера и эксперта по психологической коррекции пищевого поведения Евгении Меглинской написана очень дружелюбным и бережным языком, будто с вами разговаривает заботливая подруга. Автор дает пошаговую инструкцию для тех, кто хочет похудеть, – начать применять все методики вы можете еще во время чтения книги. Вы узнаете, чем осознанное питание отличается от интуитивного, как справиться с эмоциональным перееданием, выстроить комфортные и здоровые отношения с едой, сбросить напряжение и слезть наконец с весов, худеть и при этом не отказывать себе в маленьких радостях. Каждая глава заканчивается практикой медитации, которая поможет закрепить полученные знания на уровне подсознания. Заодно Евгения Меглинская делится лайфхаками для тех, кто никак не может подружиться со спортом, но хочет начать двигаться больше. Ключевой посыл этой очень позитивной книги – хватит бороться с собой, лучшие результаты приходят через любовь и бережное отношение к своему телу.





Информативная аудиокнига для тех, кто любит раскладывать все по полочкам, – никакой воды, только факты. Известный блогер и диетолог Яна Касьянова рассказывает, как сбросить вес без строгих ограничений, срывов и нагнетающего тоску подсчета калорий. Слушая книгу, вы сможете разобраться с психологическими причинами переедания, узнаете, что такое жир и как наш организм его накапливает, разберетесь с типами пищевого поведения и поймете, как действовать именно в вашем случае. Автор делится правилами осознанности за столом, а также маленькими лайфхаками, которые помогут вам контролировать аппетит и не переедать. А если все-таки переели – проснуться на следующий день в хорошем настроении, поблагодарить свое тело и спокойно, без угрызений совести вернуться к здоровому образу жизни. Яна подчеркивает важный нюанс: в процессе похудения вам, конечно, придется чуть-чуть поднапрячься, но вы не должны жить в постоянном стрессе. Для этого нужно обзавестись полезными пищевыми привычками, понять, как еда влияет на организм, и построить с ней здоровые отношения. У вас получится!





Психолог-диетолог Олеся Галькевич подробно разбирает самые распространенные психологические проблемы, которые могут стать причиной переедания и, как следствие, лишнего веса. В этой книге есть не только практические советы по питанию, но и реальные истории женщин, которые годами не могли похудеть. И дело было не в отсутствии дисциплины или недостаточной мотивации. Все эти люди тащили такой багаж нерешенных проблем, что на физическую активность и здоровое питание просто не хватало сил. Кто-то набирал лишние килограммы после тяжелого развода, кто-то заедал тоску чипсами после ссор с матерью, а кто-то страдал из-за заниженной самооценки и никак не мог взять себя в руки из-за тяжелого детства, постоянной критики со стороны родителей или буллинга в школе. Причины могут быть разными, но суть одна, – как только вы подружитесь с «тараканами» в своей голове, проработаете травмы и выдохните, худеть станет намного легче и даже интереснее.





А вы когда-нибудь задумывались, в какой момент люди решили, что им нужно худеть? На протяжении столетий полнота считалась признаком высокого социального статуса, – вспомните рембрандтовских красавиц или парадные портреты монархов XVIII века. В этой познавательной книге антрополог Герман Понцер рассказывает, как менялось отношение человека к телу на протяжении всей истории, а заодно делится интересными фактами о метаболизме человека, пищевых привычках древних людей, расходе энергии в разные эпохи и общих правилах похудения, которые работают всегда и со всеми. Книга будет полезна тем, кто хочет разобраться с вопросом дневного потребления и расхода калорий, и понять, как спорт может помочь в процессе снижения веса. Автор представляет научный подход к похудению — проверено, доказано, работает. Приятный бонус чтения: расширение кругозора за счет любопытных фактов из антропологии, биологии и истории.