Семенович похудела с помощью российского препарата: есть один побочный эффект

Певица Анна Семенович поделилась своим успехом в борьбе с лишним весом. Она сообщила, что смогла значительно похудеть благодаря использованию медикаментозного средства. Этот препарат не только способствовал снижению веса, но и оказался эффективным в управлении состоянием ее инсулинорезистентности.

Анна начала прием лекарства еще в апреле и уже заметила первые положительные изменения. Она выразила удовлетворение своим новым внешним видом, отметив, что ее джинсы теперь сидят на ней свободно, что является заметным подтверждением потери веса.

В разговоре с поклонниками в популярной соцсети Анна упомянула, что препарат, который она использует, называется "Семавик" – это российский аналог западного "Оземпика". Певица подчеркнула отсутствие нежелательных эффектов от его использования, за исключением одного, который она считает весьма приятным – потерю веса.

"У меня вообще нет никаких побочек от "Семавика", кроме очень приятной – я реально постройнела", – похвасталась 44-летняя артистка.



Тем не менее, некоторые скептики выразили сомнения относительно спокойного процесса похудения на фоне приема лекарственных препаратов. Они напомнили о недавних жалобах Анны Семенович на проблемы со здоровьем, которые даже вынудили ее досрочно вернуться домой из отпуска. Эти обстоятельства вызвали у некоторых людей вопросы о возможных связанных с лечением осложнениях.