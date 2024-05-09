На россиянина напала неизвестная рыба в Индийском океане: врачи в ужасе, не знают, как лечить

Беззаботный отдых на островах среди Индийского океана обернулся для россиянина катастрофой. Когда в очередной день мужчина с женой отправились на пляж, ничего не предвещало беды, ведь здесь они уже купались. Однако в этот раз, зайдя в теплую воду, турист ощутил невыносимую боль в ноге. Он выбежал на сушу и ужаснулся еще больше.

Оказалось, что туристу кто-то вцепился в ногу. Как именно выглядела рыба, покусавшая мужчину, он не заметил. Россиянин испугался, что морское чудище может быть ядовито, поэтому сразу обратился за помощью к медикам.

"Как рассказала жена пострадавшего, они отдыхали на пляже при пятизвездочном отеле. Мужчина босиком зашел в океан и почувствовал адскую боль", – передает источник подробности неудачного отдыха туристов.

Однако, прибыв в поликлинику, мужчину ждало разочарование. Врачи заявили, что не знают, как помочь туристу, а определить существо, вцепившееся в ногу, по укусу, они не смогли. Россиянину прописали антибиотик и оставили в больнице. На данный момент известно только то, что состояние пациента стабильно.

Есть вероятность, что мужчина пострадал от хищной ядовитой рыбы бородавчатки. Именно эта морская обитательница мастерски притворяется камнем на морском дне. На ее спине размещены 12-14 толстых шипов, которые вырабатывают яд. Рыба-камень – одна из самых опасных рыб, известных ученым.