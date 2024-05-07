Певица Нюша перестала скрывать развод: "Мы уже давно не вместе"

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Вторник 7 мая

10:50Актер Сафонов показал фото дочери от спившейся жены: "Копия отца" 10:02Певица Нюша перестала скрывать развод: "Мы уже давно не вместе" 09:35"Метастазы по всему телу": семья Фриске снова не может победить рак 09:04Гороскоп для женщины Скорпиона на июль 2024 года 08:39Показавшая первенца Карпович принимает поздравления: А кто отец? 04:56Эксперт рассказал, как спасти ногти после снятия гель-лака 01:21Сергей Лазарев показал неожиданно повзрослевшую наследницу: "Девочка созрела" 22:09"Он был мерзким": Эмили Блант охаяла Кончаловского за женоненавистничество 21:30Прохор Шаляпин обозвал Аллу Пугачеву "наглой теткой": Омерзение вызывает 20:52"Пока не начнет спиваться": проблемы Овсиенко с голосом объяснили зависимостью 20:12Киркоров признался, что смотрит фильмы для взрослых: Мне нравится 20:11Гороскоп для женщины Весы на июль 2024 года 19:29"Позорище полное": юная звезда "Ворониных" сокрушается, что осталась не у дел 18:49Больше не секрет: почему на самом деле поссорились Харламов и Масляков 17:31Юрий Лоза распек Филиппа Киркорова за показуху: За что ему дали "народного"? 16:43Врачи сообщили о состоянии Носкова, госпитализированного из-за пневмонии 15:51"Вы не понимаете!": Ани Лорак была вынуждена врать долгое время 15:32Гороскоп для женщины Девы на июль 2024 года 14:44Стало известно о состоянии сбитого машиной актера "Улиц разбитых фонарей" 14:02Орбакайте придумала хитрый план, как нажиться на россиянах: "Я вам спою еще" 12:04Разнообразие и перемены: Брутян и Прилучный рассказали, как сохранить страсть 11:53Гороскоп на июль 2024 года для женщины Лев 11:53Шнуров врезал Билану в эфире популярного шоу: "Нет, значит нельзя" 11:06Романтичная татуировка Давы довела до слез Ольгу Бузову 10:19Жена Прилучного взяла слово после победы Муцениеце в суде: "Украла мужа" 09:33Даниил разносит кофе, Полина нянчит собак: Виторган не может смотреть, как живут внуки в Израиле 08:52Ковальчук не у дел: Харламова сняли целующимся с копией Асмус 04:30"Невозможно смотреть!": Шукшина раскритиковала фильмы Гайдая и Рязанова 00:1167-летняя Казарновская стала жертвой ДТП: Дыра в колене 18:10За какие заслуги Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана: она объяснила 14:25Тысячелистник: лечебные свойства и применение в народной медицине 12:05Апексимова указала на наглость Долиной: Оторвалась по полной 09:07Модные платья на лето 2024: тренды и тенденции 06:09Подходит для похудения: Семенович поделилась рецептом диетического кулича на Пасху 00:40Как приготовить сливочный кулич: пошаговый рецепт для пасхального стола 18:15Проблемы со здоровьем: к Иде Галич приехала скорая помощь 14:27Гороскоп на июль 2024 года для женщины Рак 10:28Собчак вступилась за опальную Ивлееву: От***тесь от Насти! 10:25Гороскоп для женщины Близнецы на июль 2024 года 04:51Тайный знак: поклонники нашли послание на фото, которое опубликовала Кейт Миддлтон 01:28Любовь или холодный расчет: вскрылась правда об избраннице сына Полины Гагариной 22:00Волочкова решила поставить на место Кудрявцеву, которая хочет ее спасти: Себе помогите! 21:17Татьяна Васильева призналась, что испытывает отвращение к себе 20:24Страдающего от последствий инсульта Носкова срочно доставили в больницу 19:40Адвокат Бенхин рассказал, сможет ли Ефремов выйти на свободу из-за болезни 18:47Звезда "Ворониных" Ильюхина заявила о предательстве, узнав о продолжении сериала 17:28Гордон разоблачила "спивающуюся" Волочкову: Зачем врать? Это же стыдоба! 16:49У травмированного Шуфутинского проблемы со здоровьем: возраст дает о себе знать 16:12Ивлеева откровенно о поездке в Донбасс: Стояла и слушала войну 15:15Прощай, хлам! 10 простых советов, как избавиться от хлама и лишних вещей
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Певица Нюша перестала скрывать развод: "Мы уже давно не вместе"

Певица Нюша перестала скрывать развод:

Поклонники давно подозревали разлад в браке. Теперь слухи подтвердила и сама артистка.

Уже несколько месяцев вокруг Нюши не утихают слухи о проблемах в семье. В какой-то момент певица удалила все совместные фото с мужем и перестала носить обручальное кольцо. Многие посчитали, что все из-за неподтвержденной измены Игоря Сивова. В Сети появились фото, на которых супруг певицы целуется с другой девушкой. Однако сами муж с женой никаких комментариев по этому поводу не давали. 

Сейчас же и Нюша, и ее супруг официально сообщили о намерении развестись. Исполнительница хита "Выбирать чудо" заявила, что они расстаются на мирной ноте и планируют сохранить хорошие отношения. 

"Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток", – поделилась подробностями звезда. 

Высказывание Нюши поддержал и Сивов. Он отметил, что благодарен жене за совместно прожитые годы. По словам Игоря, их чувства друг к другу были настоящими, однако теперь каждый из них будет строить свою жизнь. 

Напомним, артистка и бизнесмен обменялись кольцами семь лет назад. Пара, никому не сказав, расписалась в родном городе Сивова, в столице Татарстана. Затем они провели уже публичную церемонию на Мальдивах. В этом браке на свет появились сын и дочь звезды. 

Ранее появились подробности связи Нюши с женатым Прилучным. 

7 мая 2024, 10:02
Нюша. Фото: скриншот YouTube /@Nachalo_Journal
Елизавета Федорова
СтарХит✓ Надежный источник

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