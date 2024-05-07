Певица Нюша перестала скрывать развод: "Мы уже давно не вместе"

Уже несколько месяцев вокруг Нюши не утихают слухи о проблемах в семье. В какой-то момент певица удалила все совместные фото с мужем и перестала носить обручальное кольцо. Многие посчитали, что все из-за неподтвержденной измены Игоря Сивова. В Сети появились фото, на которых супруг певицы целуется с другой девушкой. Однако сами муж с женой никаких комментариев по этому поводу не давали.

Сейчас же и Нюша, и ее супруг официально сообщили о намерении развестись. Исполнительница хита "Выбирать чудо" заявила, что они расстаются на мирной ноте и планируют сохранить хорошие отношения.

"Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток", – поделилась подробностями звезда.

Высказывание Нюши поддержал и Сивов. Он отметил, что благодарен жене за совместно прожитые годы. По словам Игоря, их чувства друг к другу были настоящими, однако теперь каждый из них будет строить свою жизнь.

Напомним, артистка и бизнесмен обменялись кольцами семь лет назад. Пара, никому не сказав, расписалась в родном городе Сивова, в столице Татарстана. Затем они провели уже публичную церемонию на Мальдивах. В этом браке на свет появились сын и дочь звезды.

Ранее появились подробности связи Нюши с женатым Прилучным.