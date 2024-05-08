Орбакайте прилетит в Россию ради продажи дома, который подарила Пугачева - СМИ

Кристина Орбакайте в настоящее время проживает в США и лишь изредка приезжает в Россию. Однако в ближайшее время она планирует посетить родину с двойной целью. Артистка приедет не только ради организации и проведения серии концертных выступлений, но и продажи недвижимости, которую когда-то подарила ей мать, Алла Пугачева, сообщил Super.

Речь идет о трехэтажном особняке, расположенном на берегу Истринского водохранилища. Предыдущие попытки продажи данного имущества в 2023 году за 225 миллионов рублей не увенчались успехом из-за проблем с долгами. Нынешняя стоимость объекта составляет 125 миллионов рублей.

Особняк обладает впечатляющей площадью в 760 квадратных метров и включает в себя пять спален, просторную гостиную с камином, а также роскошные удобства, такие как бассейн с парной комнатой, а также домашний кинотеатр. Территория вокруг дома предлагает широкие возможности для отдыха и развлечений: здесь есть личный выход к воде, площадка для занятия спортом, игровая зона для детей и отдельное жилье для персонала.

На данный момент неизвестно, нашелся ли покупатель на этот роскошный объект, который собирается продать Кристина Орбакайте.