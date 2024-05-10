Тест на патриотизм: узнайте, насколько вы любите свою страну!

Тест на патриотизм состоит из 15 вопросов. Ответьте на них, подсчитайте свои баллы и узнайте результат в конце.
Вопросы:
1. Вы знаете гимн вашей страны наизусть?
- Да (2 балла)
- Знаю только начало (1 балл)
- Не знаю (0 баллов)
2. Как часто вы посещаете национальные праздники или мероприятия?
- Регулярно (2 балла)
- Иногда (1 балл)
- Никогда (0 баллов)
3. Покупаете ли вы продукцию местных производителей?
- Всегда, когда это возможно (2 балла)
- Иногда (1 балл)
- Редко или никогда (0 баллов)
4. Участвуете ли вы в выборах?
- Всегда (2 балла)
- Иногда пропускаю (1 балл)
- Не участвую (0 баллов)
5. Следите ли вы за новостями вашей страны?
- Ежедневно (2 балла)
- Иногда (1 балл)
- Редко или никогда (0 баллов)
6. Как часто вы обсуждаете политику или экономику страны с друзьями или семьей?
- Регулярно (2 балла)
- Иногда (1 балл)
- Никогда (0 баллов)
7. Есть ли у вас флаг вашей страны дома?
- Да, и он часто вывешивается (2 балла)
- Есть, но редко используется (1 балл)
- Нет (0 баллов)
8. Знаете ли вы основные исторические даты вашей страны?
- Знаю все важные даты (2 балла)
- Знаю некоторые (1 балл)
- Не знаю или забыл(а) (0 баллов)
9. Поддерживаете ли вы национальные спортивные команды во время международных соревнований?
- Всегда активно поддерживаю (2 балла)
- Иногда смотрю матчи (1 балл)
- Не интересуюсь спортом (0 баллов)
10. Читали ли вы книги о истории вашей страны?
- Много книг прочитано (2 балла)
- Несколько книг (1 балл)
- Не читал(а) (0 баллов)
11. Посещали ли вы значимые исторические или культурные места вашей страны?
- Много раз был(а) (2 балла)
- Был(а) несколько раз (1 балл)
- Никогда не был(а) (0 баллов)
12. Участвуете ли вы в местных общественных или благотворительных акциях?
- Регулярно участвую (2 балла)
- Иногда (1 балл)
- Никогда не участвовал(а) (0 баллов)
13. Знаете ли вы герб и символику вашей страны?
- Знаю и могу объяснить их значение (2 балла)
- Знаю, но не могу объяснить значение (1 балл)
- Не знаю (0 баллов)
14. Как вы относитесь к критике в адрес вашей страны?
- Стараюсь защитить и объяснить позицию страны (2 балла)
- Слушаю, но редко вступаю в споры (1 балл)
- Обычно игнорирую критику (0 баллов)
15. Празднуете ли вы национальные праздники?
- Всегда отмечаю активно и с семьей/друзьями (2 балла)
- Иногда, если это удобно (1 балл)
- Не отмечаю (0 баллов)
Результаты:
26-30 баллов: Абсолютный патриот. Вы гордитесь своей страной и активно участвуете в ее жизни. Ваш патриотизм проявляется в повседневной поддержке и глубоком уважении к национальным символам.
16-25 баллов: Патриот. Вы испытываете гордость за свою страну и стараетесь поддерживать национальные традиции и ценности, хотя иногда и не участвуете во всех активностях.
11-15 баллов: Умеренный патриот. Вы уважаете свою страну, но ваш патриотизм проявляется не всегда. Вам важны национальные достижения, хотя вы не всегда активно их поддерживаете.
6-10 баллов: Пассивный патриот. Вы признаете принадлежность к своей стране, но редко проявляете активный интерес к национальным делам или событиям.
0-5 баллов: Нейтральное отношение. Вам не очень интересны национальные символы или события. Возможно, вы цените другие аспекты жизни выше национального самосознания.
Надеемся, этот тест на патриотизм, помог вам разобраться в любви к родине.