"Если заплатят": вот на что готова пойти Гузеева за деньги

В начале мая Виталий Милонов, депутат Госдумы, выдвинул идею о создании специального сервиса для знакомств на платформе "Госуслуги". Новый раздел может стать средством для безопасного и удобного поиска партнеров среди граждан России. Милонов подчеркнул, что такая система позволит верифицировать личности пользователей, исключая возможность вмешательства ботов и мошенников.
Для популяризации этой идеи Милонов предложил вовлечь в проект ведущих популярной телепередачи "Давай поженимся!", в том числе Розу Сябитову, которая могла бы помочь пользователям в поиске идеального спутника жизни, и Ларису Гузееву, которая могла бы стать лицом данной инициативы, привлекая больше внимания к новому сервису.
Однако Лариса Гузеева не проявила особого интереса к предложению стать представителем нового сервиса на "Госуслугах". В недавнем интервью она указала, что ее участие возможно только в случае значительного вознаграждения.
"Если господин Милонов заплатит мне очень большие деньги, будем разговаривать", – сказала артистка.
Телеведущая подчеркнула, что ее основная деятельность связана с ведением шоу о замужестве, однако она, прежде всего, является актрисой, которая задействована в ТВ-проектах, поэтому любые другие проекты будут интересны ей только при наличии финансовой выгоды.