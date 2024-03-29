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Пятница 29 марта

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Куклачев раскритиковал российских олигархов, которые хранят активы за границей

Куклачев раскритиковал российских олигархов, которые хранят активы за границей

Юрий Куклачев выступил против отмены публичных мероприятий в России после теракта в "Крокусе".

Известный артист и клоун Юрий Куклачев глубоко переживает последствия недавней трагедии, произошедшей в "Крокус Сити Холл". Однако он убежден, что такие события только укрепят единство и солидарность среди жителей России. В преддверии своего 75-летия артист планирует организовать масштабное торжество. Для этого он уже обратился за поддержкой к компетентным органам, стремясь обеспечить высокий уровень безопасности для гостей мероприятия, особенно уделяя внимание защите детей.

Куклачев выразил мнение, что, несмотря на произошедшую трагедию, отменять публичные мероприятия в России не следует. Он считает, что продолжение проведения массовых событий является демонстрацией силы и непоколебимости русского народа перед лицом угроз. Артист подчеркнул уникальность России, где сосуществуют многочисленные национальности, объединенные общим языком и культурой, что делает страну особенно крепкой.

В то же время Юрий Куклачев выразил недовольство по поводу действий российских олигархов, которые продолжают хранить свои активы за границей. Он напомнил о примере Византии, где богатые граждане были обвинены в предательстве своей страны. Артист призвал олигархов инвестировать в развитие России, вкладывая средства в строительство дорог, школ и больниц, чтобы способствовать процветанию страны и подтверждать ее статус великой державы.

29 марта 2024, 20:38
Юрий Куклачев. Фото: YouTube / @leragermanica
Дмитрий Алексеев
mk.ru✓ Надежный источник

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