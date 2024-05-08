"Сравните сами!": готовящаяся к 60-летию Апина сделала очередную пластику

Бывшая солистка группы "Комбинация" Алена Апина прошла через серию пластических операций, чтобы улучшить свой внешний вид. Певица, изменившая свою фигуру и лицо (коррекция талии, увеличение ягодиц и бедер) с помощью пластического хирурга, недавно удалила второй подбородок, который она считала своим основным недостатком.
Алена не скрывала своих действий и открыто поделилась своим опытом с поклонниками в социальных сетях. Она призналась, что ранее уже пыталась решить проблему с подбородком и шеей, но безуспешно, включая предыдущие хирургические вмешательства и использование современных аппаратных методик. В этот раз она выбрала метод лазерного липолиза, который, по ее словам, принес заметные результаты.
В своем блоге Алена Апина рассказала о своих размышлениях по поводу старения и внешности. Она предпочла активно бороться с возрастными изменениями, а не сдаваться перед лицом возрастных трудностей. После проведенной процедуры она опубликовала фотографии "до" и "после", чтобы показать эффект от лазерного липолиза.
"У меня кардинально ничего не менялось <...> Сами сравните!" – написала певица.
Несмотря на некоторую припухлость после процедуры, изменения во внешности певицы были очевидны и положительно восприняты ее аудиторией.
В августе 2024 года Алена Апина отметит 60-летие.