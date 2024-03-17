Как полюбить себя и начать делать то, что нравится: советы ментора Казанцевой

Сегодня многим людям, особенно женщинам, сложно принять себя из-за постоянного информационного шума об "успешной и красивой" жизни, "идеальных" картинок и навязанных шаблонов. В этой погоне за идеальной жизнью, мы часто забываем, что самая главная задача – научиться ценить и уважать самих себя.

Предприниматель, ментор, основатель женского сообщества Woman Wings Жанна Казанцева поделилась с "Клео.ру", как полюбить себя и начать делать то, что нравится.

Важно не путать понятие "любовь к себе" с самолюбием. Любовь к себе – про заботу, трепетное отношение к своим потребностям, полное принятие себя и чуткий внутренний монолог. На окружающих такое отношение к себе сказывается исключительно положительно: чем больше человек в любви и гармонии с собой, тем больше он в любви и гармонии с внешним миром. С любви к себе начинается все: гармоничные отношения с партнером, детьми, друзьями, коллегами, деньгами и карьерой.

Человек, который любит и слышит себя, не будет издеваться над собой и мучить себя нелюбимыми занятиями. Он выбирает, в первую очередь, себя, свои интересы и потребности. От любви к себе исходит свобода выбора того, что "по душе": занятия, работа, отношения, банально еда и развлечения.



Для того, чтобы полюбить себя, познакомьтесь с собой поближе, вот несколько способов для этого:

